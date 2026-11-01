V hlavním městě doposud vládli Piráti, Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a hnutí STAN. Po aktuálních volbách se do vedení města chystá hnutí STAN a Spolu (ODS, TOP 09) a do party chtějí přibrat buď Piráty, nebo Prahu sobě, kam přesídlila pro letošní volby KDU-ČSL. Zatím to vypadá, že to bude Praha sobě, ale kdo ví.
Dotyční politici se obětují zcela jistě pro dobro lidu a voličů, o tom není pochyb. Jen je tedy komické, že sliby naprosto novátorského přístupu k řešení všech neduhů života v hlavním městě dávají ti, kteří v něm vládli doposud. Akorát opticky možná vymění Piráty za Prahu sobě, která do staré party doručí znovu lidovce. Ti se rádi účastní každé vlády na každé úrovni řízení, pokud je to jen trochu možné. A je to tak správné, protože politiku přece člověk nedělá, aby seděl v opozici. To dá rozum.
Billboardy a údiv voličů
Kromě slíbeného naprosto originálního přístupu politicky starých tváří nastal po volbách u části voličů menší údiv. Billboardy prý údajně neslibovaly dražší městskou dopravu, dražší parkování a mýtné za vjezd do centra. V nové verzi je ale první mýto pro mimopražské už za vjezd do Prahy, což je má motivovat nechat auto na hranicích města.
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Jistě k radosti těch, kteří na okraji města bydlí v touze být trochu dál od centra, víc v přírodě a pořád u metra. Což je společně s tramvajemi přijatelná doprava. Na rozdíl od často hororových zážitků z autobusů MHD. Návštěvy přespolních říkají, že kdyby takto řidiči jezdili a chovali se u nich, nějaký chlap ze šichty by se s nimi dávno vypořádal.
Každopádně údiv voličů je pochopitelný, byť obhajoba budoucích vládců také. Prý to říkali už před volbami, což je pravda. Párkrát to někdo za STAN někde v nějakém rozhovoru zabrblal. Hlavní heslo kampaně ovšem znělo: „Starostování je řemeslo“. Kampaň byla řemeslně zcela zvládnutá, to je fakt. ODS s TOP 09 ztratili, ale co, na podíl na vládnutí v hlavním městě to stačí. I když tedy o nějakém tom zdražování viz výše řeč na billboardech vcelku nebyla.
Piráti z kola ven
Specifický případ jsou Piráti. Jejich kampaň byla přímo hrozná. Logicky mohli čekat, že dosavadní parťáci se pokusí všechny neúspěchy hodit právě na ně. A tak se také stalo – udělali to STAN, lidovci, ODS i TOP 09. Piráti byli naprosto nepřipravení a stali se otloukánkem voleb, na něž se snesl hněv nespokojených voličů.
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S Piráty si to tedy voliči vyřídili, výměnou ale dostali posílené jejich bývalé parťáky. A tady je potřeba se Pirátů zastat – cožpak vládli v Praze sami? Ne, jen to na ně ostatní političtí kamarádi hodili a jejich hlasy si rozebrali.
Volič nespokojený s dosavadním vývojem tedy získal naději, že naprosto stejní lidé obohacení o pár osob z Prahy sobě budou doručovat lepší výsledky. Například v podobě zdražení toho či onoho. A to je poučení celostátní. Každý má naprosté právo se o politiku nezajímat. To ale neznamená, že politika se nezajímá o něj například tak, že pak najednou zdraží to, co by člověk nečekal.
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Ostatně to, že má člověk platit za to, že zaparkuje ve vlastním městě před vlastním domem (bytem), je největší zvrhlost. Stejně jako fakt, že si člověk ve vlastním městě nemůže zdarma zaparkovat, kde potřebuje. Nebo snaha dostat lidi do veřejné dopravy tím, že se zdraží. A pak je tu argumentace, že je potřeba vše možné zdražit kvůli investicím, zatímco například hlavní město sedí na více než dvou stech miliardách ztrácejících hodnotu na účtu inflací.
Takže super. Piráti z kola ven (asi i zaslouženě), jejich parťáci se stejnými zásluhami hurá k moci. Už se těšme na billboardy za čtyři roky s šancí hodit občanské oslíčku, otřes se – dukátky i volební lístky.