Kdyby byl pan primátor Czudek jen – řečeno jazykem našich východních pobratimů – volaký čudný, bylo by to ještě dobré. Evidentně ale se svým okolím placeným z veřejného řeší to, co není třeba řešit a ani to není žádáno. Petr Czudek a spol. si prostě neuvědomili, že za tzv. hodnotové gesto je už na konci roku 2026 veřejnost stěží pochválí, alebrž to bude bráno jako podivná hysterie.
Svátky míru a hluboká hysterie
Ono zakazovat ruské kolo, které v moderní podobě spatřilo světlo světa na konci 19. století v USA (postavil jej americký inženýr George Washington Gale Ferris Jr.) a u něhož už si nikdo nepamatuje, proč se mu vlastně říká ruské, je příznak hluboké hysterie a odtržení od reality. Ve svatém boji za hodnoty, které jsou podle dotyčných hodnotné už jen tím, že se za ně bojuje, se Czudek vyjádřil napoprvé více než jasně:
„Vánoce jsou svátky míru, naděje a solidarity. V době, kdy Rusko vede agresivní válku proti Ukrajině a statisíce lidí nemohou prožívat svátky v klidu a bezpečí, jsem se rozhodl, že letos ruské kolo nebude součástí opavských vánočních trhů. Jsem si samozřejmě vědom toho, že samotná atrakce nemá s dnešním Ruskem nic společného. Vnímám to však jako drobné symbolické gesto a vyjádření svého hodnotového postoje. Chci především, aby si Opavané užili krásné Vánoce plné radosti, setkávání a vzájemné sounáležitosti.“
Když si je tedy dotyčný vědom, že ruské kolo nemá s dnešním Ruskem nic společného, proč ho ruší? Lze důvodně předpokládat, že si bývalý závodní basketbalista nedostudoval, že ruské kolo nemá nic společného ani s Ruskem minulým. A nevěděl to ani nikdo z jeho ostřičů mysli. Lze také předpokládat, že v době, která je charakteristická konfirmačním zkreslením, si opravdu Czudek a jeho tým mysleli, že je někdo pochválí.
Konfirmační zkreslení je jev dobře popsaný v sociální psychologii. Lidé si často neúmyslně vyhledávají názory a postoje potvrzující jejich vlastní přesvědčení. Dříve byl tento jev méně běžný kvůli omezeným zdrojů informací, internet jej ale posílil a sociální sítě naprosto rozšířily. Ve výsledku tedy existuje svět informačních skupin (sfér, bublin), které žijí ve vlastním světě, zpětně potvrzovaném stejně smýšlejícími lidmi. Vedle sebe tak žijí davy lidí, které se z hlediska vnímání, informací a postojů pohybují v odlišných světech.
Válka se slovy
Je tedy pochopitelné, že si primátor zvolený za ODS a jeho bližní mysleli, že budou za potlačení ruského kola coby vyjádření hodnotového postoje pochválení. O to větší muselo být jejich udivení, když nebyli a museli vymýšlet, jak z toho ven, protože se stali dobrými tak akorát pro smích. Jednalo se o další bitvu ve válce se slovy – variacemi na vše ruské.
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Modrá ptáčata, díl: Radim děkuje Martinovi. Komediální telenovela ODS
Jedná se o předpoklad, že pokud se dítě nebo dospělý jednou otočí na ruském kole, stane se ruským trollem? Když se otočí dvakrát, tak ruským vojákem? A co když sní ruskou zmrzlinu (vyrábí se v ČR)? A co když se vydá do sfér skutečně ruských? Přečte si Dostojevského? Nebo poslechne Rachmaninova? Podívá se na Vlka a zajíce? Bude podle různých Czudků indoktrinace dokonána? Společnost se u nás vymkla z kloubů, přičemž jediné povzbudivé je, že svatí bojovníci se slovy už musí brát zpátečku.
A teď trochu vysoké politiky na závěr – bylo smutné, když Petr Macinka mluvil v Poslanecké sněmovně v tom smyslu, že vláda podporu Polsku, na jehož území dopadly ruské střely, vyjádřila, tudíž usnesení zákonodárného sboru by bylo duplikátem. Macinka následně vysvětloval něco, co by mělo být zřejmé – kdo pochybuje o pomoci Ukrajině, nemusí být automaticky proruský, kdo prosazuje podporu Ukrajiny, nemusí automaticky chtít věnovat méně péče nemocnicím a rozvoji České republiky. Každý člověk s ruským pasem není nepřítel.
Mimochodem, vyznám se na závěr z hříchu – nedávno jsem četl Asimova. Zdravím do Opavy.