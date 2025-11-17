Kult Barona Prášila. Proč ruské „zázračné“ technologie budí spíš smích než obdiv

Ale stejně tak je přínos něčeho podobného velmi sporný. Stačí si jen vzpomenout na vysmívané ruské útoky na motorkách, sítě proti dronům či využívání dronů na optickém vlákně, abychom pochopili, že ne všechno, co Rusko v poslední době vypustilo, je skutečně fiaskem. Rusko má 145 milionů obyvatel, není důvod se domnívat, že rozdělení společnosti podle inteligence je jiné než kdekoli jinde. Spíše je zajímavé se podívat, proč ve výsledku dochází spíše k opačné reakci než k ohromení.
Otázkou je, co vzbuzuje pochybovačné reakce. Tady se lze domnívat, že velkou část toho, proč budí ruská technika pochybnosti, je už vůbec způsob její prezentace. Prakticky cokoli je prezentováno jako „nemající ve světě obdoby“. Jen při zadání tohoto slovního spojení v ruštině vám vyskočí hned celá plejáda ruských vynálezů, od preparátu proti rakovině, přes rakety až ponorku. Před nedávnem tak, jinak velmi pragmatický, German Gref, prezentoval možnost placení obličejem, kterou testuje ruská banka Sber, právě v tomto duchu.
Stejně tak Vladimir Putin prezentoval rakety Burevestnik. A pokud už nejde přímo o „naprosto unikátní“ vynálezy, musí jít o minimálně mnohem lepší výrobky svými kvalitami. Takto byl prezentován „zabiják iPhone“ či letoun Su-57.
V praxi se ale ukazuje, že takto prezentované přelomové výrobky ani zdaleka nesplňují deklarované. T-14 byl prezentován jako přelomový tank, který nemá ve světě obdoby a který strčí do kapsy jakoukoli západní obdobu. O to škodolibější radost pak vzbudila porucha tanku během přehlídky v roce 2015. Ale ani poté nedostál tank toho, co sliboval.
Náklady na program sice rostly, ale tank stále nepřicházel a bylo zjevné, že plánovaných 2300 kusů do roku 2020 nebude splněno. Tank se nedostal ani na ukrajinské bojiště. A ujišťování ze strany Sergeje Čemezova, šéf státní korporace Rostěch, do kterého výrobce T-14 patří, že tank je skvělý, ale příliš drahý, proto armáda využívá jiné, nepůsobilo zrovna přesvědčivě.
Důraz na ohromení a PR se projevil v době pandemie Covid-19. Rusko se zapojilo do soutěže o vakcínu proti Covidu hned několika vakcínami, z nichž ale největší podporu ze strany státu dostala vakcína Sputnik V, odkazující na „efekt Sputniku“, tedy ohromení sovětskou technikou v roce 1957 v kombinaci s V jako „vítězství“.
Vakcína s nadpozemskými vlastnostmi?
Tu ruské orgány registrovaly bez projití všech obvyklých testů, kterými museli projít i její konkurenti, aby mohlo Rusko deklarovat, že se jedná o první registrovanou vakcínu na světě. A aby toho nebylo málo, u vakcíny uváděli, že ji dodávají do 53 zemí světa. Reálně se ukazovalo, že vakcíny přicházely často v nižších tisících kusů, navíc výroba druhé složky povážlivě vázla. Rusko na to reagovalo přejmenováním první složky Sputniku V na Sputnik Light. Nešlo určitě o špatnou vakcínu, jen prostě slibované div ne nadpozemské vlastnosti nepřinesla. A vlastně ani nemohla.
Podobně velkolepá prohlášení provázejí dokonce celá průmyslová odvětví. Letectví se stalo jedním z oborů, se kterými Rusko spojuje svoji mezinárodní prestiž. Nejvíc je to spojeno s letouny MS-21 a SSJ-100 (tady jsou možné různé varianty názvů). Druhý jmenovaný už má svoji snahu dobýt světová nebe za sebou.
V současnosti létá jen v Rusku, když si mezinárodní zákazníci stěžovali ani ne tak na letové vlastnosti, jako služby s letadly spojené, například dodávky náhradních dílů. U MS-21, který se staví jako konkurent Boeingu a Airbusu, probíhají letové zkoušky. Co je ale faktem, že projekt, podobně jako v případě třeba Su-57 má skluz. Jen stěží dokáže vyřešit ruský problém s nedostatkem letadel poté, co Boeing i Airbus přestaly dodávat nejen letadla, ale i náhradní díly.
U MS-21 tak došlo k tomu, že byl zkrácen dolet z důvodu hmotnosti vyšší o celých šest tun. Pro vyšší dolet pak bude připravena zkrácená verze. V tomto případě sice není jasné, nakolik problémy způsobily vlastní nedostatky ve výrobě a nakolik fakt, že pod vlivem sankcí nemá Rusko přístup k materiálům a zařízením ze Západu.
Kultura machismu a velkolepých prezentací není v Rusku žádnou novinkou, ale v poslední době jako by nabrala na obrátkách. Čemezov a jemu podřízený Rostěch má sloužit jako hlavní modernizátor ruské ekonomiky. Právě pod jeho vedením se vyvíjely tanky, letadla, ale i onen Yotaphone. Čemezov má přitom zjevnou schopnost prezentovat prakticky cokoli tak, aby to znělo dobře hlavnímu příjemci zpráv, tedy Vladimiru Putinovi.
Nicméně doslova mistrovství v daném oboru dosáhl Kirill Dmitrijev, s nadsázkou Baron Prášil ruské politiky. Byl to právě on, kdo stál za Sputnikem V, kdo Donaldu Trumpovi přinesl projekt podmořského tunelu z Aljašky na Sibiř. Co na tom, že se jedná o řídce osídlené oblasti. Pro ohromení a okouzlení to stačilo. Alespoň po nějakou dobu.
Je pochopitelně otázkou, jak moc Vladimir Putin věří slovům o unikátnosti ruských výrobků či nepřemožitelnosti ruských zbraní. Sám o nich s oblibou mluví. Ale jistotou je, že právě nadměrná očekávání, která ruské úřady tak rády vyvolávají, přinášejí pak reakci, která je stejně intenzivní, ale na opačnou stranu.