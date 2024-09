Konec orientální despocie v české kultuře. Nový zákon by měl zamezit politickému vlivu zřizovatele

Snaha o legislativu, která by odstranila nedostatky státních příspěvkových organizací fungujících zejména v živém umění, se datuje do raných devadesátých let. Od počátku šlo o požadavek vícezdrojového financování a možnosti eliminace politických zásahů do činnosti kulturních a uměleckých institucí.

Tehdy došlo k odstátnění divadel a ta ve své většině přešla pod města s tím, že se vznikem vyšších územně správních celků se postoupí dál ke kooperativnímu financování. Když se tak v roce 2000 stalo, kraje nic takového neřešily, měly svých starostí dost.

Odsouvaný černý Petr

První návrh zákona vznikl už za ministra kultury Václava Jehličky v roce 2008 a následně tento černý Petr přecházel na další ministry, aniž by s ním dokázali něco provést. Někteří ani nechtěli a svým záměrně pasivním postojem jej odsouvali tak, aby spadl na jejich následovníka, takhle kolem přímo mistrně proplouval ministr Daniel Herman, který měl hrůzu ze změn a podléhal tlaku odborářů. Takže ačkoliv byl v programovém prohlášení minimálně dvou vlád od roku 2014, nedělo se nic. Další ministr Antonín Staněk si za své skvělé zásahy vykoledoval nakonec odvolání a jeho nástupce Lubomír Zaorálek hasil zdecimování kultury covidem, takže zákon nemohl být jeho prioritou.

Teď tedy Martin Baxa konečně dotáhl záležitost do konce, což je třeba hodnotit pozitivně, protože domácí zkušenosti s transformací příspěvkovek jsou doposud tristní, město Praha významně tento proces zbastlilo: nejprve donutilo vybraná divadla, která zřizovalo, aby se přeměnila a v další fázi se ostatní divadla postavila na zadní a bylo po transformaci. Výsledek je ten, že divadla v hlavním městě mají nerovné podmínky a ve fungování nových uskupení vznikla řada nedomyšleností.

O zákon výrazně usilovala Asociace profesionálních divadel a jeho návrh nebyl žádný experiment, vycházel z praxe u nás a také se inspiroval v zahraničí, třeba v Rakousku či Německu, kde samozřejmě tyto podmínky existují desítky let. Nová forma je ostatně nejvhodnější pro divadla nebo symfonické orchestry, kterým se usnadní dlouhodobé finanční plánování, neboť visí na každoroční dotaci zřizovatele.

Bude se do toho radnicím chtít?

V novém zákoně se nakonec muselo přistoupit i ke kompromisům a také měl své odpůrce. Byly to zejména odbory, které se obávaly, že zaměstnanci přijdou o své jistoty v podobě pracovních smluv a platů. Jakkoliv se zdá, že hodnota i vývoj uměleckého výkonu v čase je značně proměnná veličina a že si lze jen ztěžka nárokovat stálé finanční ohodnocení, o konkurenci v uměleckých oborech ani nemluvě, byl tento moment asi nejkonfliktnějším bodem a skončil kompromisem. Jindy se zase ozývalo, že zákon ohrozí svěřený majetek a umožní rozkrádání sbírkových fondů, což byl účelový nesmysl.

Je třeba zdůraznit, k přechodu na novou formu není nikdo nucený, pokud vedení té či oné instituce sezná, že mu vyhovuje stávající model příspěvkové organizace, může v ní setrvat. Je škoda, že se nepodařilo prosadit, aby stát byl spoluzřizovatelem, důvodem je zřejmě nekompatibilita malých a velkých rozpočtových pravidel.

Zákon by konečně měl zamezit politickému vlivu zřizovatele. Nejvyšším orgánem veřejné kulturní instituce bude podle předlohy správní rada, kterou jmenuje zřizovatel, a ta jmenuje ředitele, kontrola bude v pravomoci dozorčí rady. Odborná veřejnost by ve správní radě měla mít aspoň třetinové zastoupení. Dosavadní praxe, kdy se představitelé měst nebo ministerstva opakovaně chovali jako orientální despotové a nezřídka odvolávali ředitele svých příspěvkovek podle toho, jak se ráno vyspali, by mohla skončit.

Otázka je, jak se radnice k nové formě postaví a jak budou ochotné je spoluzakládat, protože se tak dobrovolně zbaví určujícího vlivu na ně. A do toho, jak vidíme i dnes, se mnohým moc chtít nebude. Už teď je jasné, že po novém roce vzniknou pilotní projekty v Liberci a Olomouci a nepochybně k této organizační formě směřuje i Národní divadlo. Tam ale bude příprava složitější, takže bude žádoucí nejdříve vše vyzkoušet na menším vzorku.