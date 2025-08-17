Průvodce, ten tvrdej chleba má. Navštěvníci mu nic nedarují

Ti také bývají vysoce erudovaní, často však v úplně jiném oboru, než jsou historie, dějiny umění nebo muzejnictví. Mají nazpaměť naučený scénář a není radno je trápit zvláštními požadavky a pokládáním doplňujících otázek, které ve scénáři nebyly.
Po schodech se dá chodit jak dolů, tak nahoru. Podívat se na věci podzemní, přízemní, i na ty „v oblacích“, prozkoumat je u základu i je přelétnout z nadhledu. Na schodišti se dá i jen na chvíli zastavit a poklábosit – jaké je dneska počasí, co psali na internetu a co se právě semlelo u sousedů. A pak si pokračovat po svém, ale s příjemným pocitem, že máme přehled, co se děje kolem nás.
Ty druhé zmíněné upřímně obdivuji. A není to jen proto, že jsem tak jedno léto sama strávila pár týdnů, a sice na zámku Humprecht, o kterém si dnes pamatuju už jen to, že je oválný, a proto se dalo šeptat kolem zdi centrálního sálu, tudíž služebnictvo mohlo tichou poštou pomlouvat hodující pány a hraběnky.
Ono uhlídat návštěvnickou skupinu není jen tak. Je-li vám dvacet něco, většina příchozích bude o jednu až dvě generace starší a okřikovat takové tetičky a strejdy, aby se neopírali o zeď, nedotýkali se exponátů, netočili storýčka a vypnuli si mobil, je trochu výzva. Nad tím zbytkem, který je naopak o dost mladší, celou prohlídku trnete, aby v černé kuchyni nelezli do komína anebo nespadli v nestřežené chvíli do prevétu.
Ani pokud vás na prohlídku přijdou podpořit kamarádi, neznamená to automaticky pozitivum, protože právě od těch hrozí nepěkné kanadské žertíky, jako byl tenkrát na Humprechtě pokus o názornou prezentaci, jak se využíval historický nočník. Ha ha. To jsme se nasmáli.
Potom v různých těch zámcích, klášterech a jeskyních bývá solidní zima. Turista to ocení: pokud venku sálá třicítka, klidně si místo malého připlatí velký okruh a v kamenných zdech stráví i hodinu a půl. Ubohý průvodce však jde trasu čtyřikrát, pětkrát za den, a tak se snadno stane, že mu večer pěkně kape z nosu. A aby si po práci družně popovídal s ostatními brigádníky? Zkuste si mluvit celý den a uvidíte, jestli se vám večer chce třeba jen otevřít pusu, ba s kýmkoli se družit.
A abych nezapomněla: k tomu všemu se ještě den co den najde mezi návštěvníky někdo, kdo se na vás bude dožadovat duchovna. Bude mít načteno o tajných spádech zakladatelů nebo o zednářství stavitele. O osách, které se protínají, o energiích, které proudí. Bude vás nutit, abyste to všechno předvedli. Vyhnout se tomu dá jen tím, že s energiemi vypálíte jako první. Proto je nanejvýš vhodné mít na trase vytipovaný nějaký ten geometrický střed, polední paprsek nebo starý portrét, co příchozího sleduje z jakéhokoli úhlu. Nepomůže-li to, pak nebezpečí odvrátíte už jenom hradním strašidlem.
A tak když se dnes sama někam vydám, snažím se být na prohlídce co nejukázněnější. Držím se se skupinou, v papučích nekloužu po podlaze a nepokouším se čichat k plastovým humrům v instalaci spižírny. Neptám se na záludné detaily, jako z jakého materiálu měl Vok z Rožmberka kamaše, ačkoli právě to by mě dost zajímalo. Nenaléhám, že si potřebuji zahrát na historické varhany, protože jsem přece v lidušce chodila rok na klavír.
Přimhouřím oko nad vybočeními z větné vazby i nad uřeknutími, která budují alternativní historii – kupříkladu tím, že vojska Albrechta z Valdštejna redukují z padesáti tisíc o tři řády. Nevnucuji se s energiemi. Koneckonců si tu všichni svorně tak trochu hrajeme: autoři expozic na feudální časy, památkáři na původní stav, my příchozí na to, že chytáme historické souvislosti a že se netěšíme, až prohlídka skončí a my si v kavárně za pokladnou dáme espresso a dortík.
A průvodci, ti hrají s námi: vyprávějí tak, aby to nezkazili, příběh ne vždy historicky přesný, ale seskládaný, aby byl co nejzábavnější. Dá se na tom i získat, jak nejčerstvěji doložil v jedné jihočeské památce jistý pan Tomáš, během roku student biologie. Tomu se podařilo skupinu uvést do tak pohodové nálady, že se mohl pod renesančními freskami loveckého sálu svobodně pustit do přemítání, byl-li jednorožec sudo-, nebo lichokopytník. A to se přece hned tak někde nedozvíte.