Patálie s klimatizací, jedním z nových cílů kulturních válek

U nás v Česku není to hlavní bojiště a vřava k nám doléhá jen okrajově, skoro by se dalo říct, že ji slyšíme přes plot. Nálet na soukromé bazény podnikly jen jedny pokrokové noviny. Vzbudilo to spíš veselí než obavy. Určitě se nedá čekat, že by majitelé bazénů nakupovali maskovací sítě, nebo že by dokonce nádrže demontovali nebo zasypávali. Jak ale je to s klimatizací?
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Spor kolem klimatizačních jednotek sleduju na sociálních sítích. S ironickými videogroteskami se roztrhl pytel. Skvělé je video s esesákem na návštěvě u občana, skrývajícího klimatizační jednotku pod podlahou domku. Ano, slavný začátek Tarantinových Hanebných parchantů, kdy lovec Židů Landa navštíví statkáře LaPaditu. Ve videu to také končí střelbou, esesákovy střely ale tentokrát masakrují bednu s vrtulí a trubkami. Odvozenin jsou desítky a další denně přibývají. Co bude dál? Začnou se opravdu lidé udávat?
Určitě ne. U nás se jen fackujeme, říkal komisař Ledvina. V budově Evropské komise vypnuli klimatizaci v budově Berlaymont od přízemí do sedmého patra. Kvůli přetížení, ale spíš aby šli příkladem. V patrech 8-13 běžela dál, aby Ursula von der Leyenová mohla v klidu dál řídit boj s klimatickou změnou. U nás by se nanejvýš stalo, že by se klimatizace pokazila a opravář by nebyl k dosažení. Klimatizace není v Česku téma a bude těžké ji jako téma zavést. Zatímco v Japonsku ji má 91 procent domácností (následují USA, Jižní Korea a Saúdská Arábie), v Evropě je to jen 20 procent a to ještě je velký rozdíl mezi severem a jihem.
Osobně neznám nikoho, kdo by měl doma klimošku, tak se tomu zařízení lidově říká. Přiznám, že jsem ji před lety pořídil. Přenosnou, co se do ní leje voda a horký vzduch se odváděl rourou z okna ven. Byla s tím strašná otrava. Hučelo to, fičel z toho ledový vzduch a o dva metry dál už to skoro nebylo znát a nádržka na vodu za sezónu zplesnivěla. Vyčistit ji byl úkol pro třetí nápravnou.
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S klimoškami se potkávám nejčastěji na cestách. V tropických krajinách si v nich libují a mají nastavenou teplotu na pěkných šestnáct stupňů. Když se z cest vracíte s chrapotem a oteklým nosem, lidi se vás budou ptát: „Thajsko? Filipíny? Bali?“
Jak to všechno dopadne?
Filipínci se svého chlazení na šestnáct určitě nevzdají. Evropská komise pravděpodobně vyhlásí regulaci. Než prosákne do národních legislativ, můžete o pořízení klimatizace aspoň uvažovat, pokud chcete být disidentem. Je to určitě levnější než kupovat automobil SUV nebo zřizovat bazén. Nebo, když ne klimošku, kupte aspoň větrák, pokud chcete, aby uvědomělému aktivistovi praskla žilka.