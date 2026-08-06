Slovní válku mezi Kupkou a Macinkou by ani jeden dříve neocenil. A co Avenger Pavel?

Řeč je o šéfech ODS a Motoristů Martinu Kupkovi s Petrem Macinkou. Jejich poslední přestřelku odstartoval předseda občanských demokratů, jenž v neděli ministrovi zahraničí věnoval na Facebooku příspěvek delší než dvě třetiny tohoto sloupku.
„Petr Macinka. Dříve sloužil Václavu Klausovi, teď dělá pro změnu poslušného slouhu Andreji Babišovi,“ vyťukal Kupka, jenž dělával mluvčího nejen ODS, ale třeba i někdejšímu středočeskému hejtmanovi Petru Bendlovi. „Kdykoli je potřeba, odvede pozornost nějakou obzvlášť hloupou scénou nebo provokací. A potřeba je bohužel stále, takže se to stále hemží obskurními scénkami s našimi slavnými Motoristy v hlavních rolích. Přitom by chtěl být Macinka největším pravičákem v Česku. No, akorát že vůbec,“ stojí dále.
Text pak pokračuje štkaním nad státním rozpočtem, snahami o údajnou likvidaci veřejnoprávních médií a řadou dalších „zločinů“ Motoristů. „A vy, náš jediný „vícecenný“ pane ministře, jestli je tady někdo amatér, kdo umí jen urážet lidi a jehož vrcholnou kvalifikací je zlatá medaile v hloupých vyjádřeních, jste to Vy,“ píše Kupka.
Macinka s reakcí neotálel. „Zkraťte ty své plačky, pane předsedo. Stručná nuda je určitě lepší než bezobsažná grafomanie. Ve Vesmíru neexistuje nikdo, kdo by tyhle cancy učetl, aniž by mu u toho nevytekl mozek uchem na stůl…“
Na to pochopitelně zase reagoval šéf ODS. „Petr Macinka si zase nasadil šaškovské rolničky. Chápu, že psaný a strukturovaný text, ve kterém minimálně pětkrát někoho neurazíte, je nuda,“ napsal Kupka. „Ale nebojte, pane ministře, tento týden vaše neúspěchy a lži shrnu i v kratších postech, abyste jim rozuměl i vy,“ přislíbil vzápětí. „A bude to někoho zajímat, myslíte?“ opáčil Macinka. Tak co myslíte vy?
Jedna z Kupkových výtek se týkala Macinkova nepřipuštění reportérky Deníku N Zdislavy Pokorné na tiskovou konferenci ministerstva zahraničí s tím, že ji pozvou až na tiskovku pro „alternativní a konspirační média“. Pravdou je, že vybírání si novinářů a znemožňování jim pokládat otázky politikům je odsouzeníhodné. Co si však budeme povídat, děje se to tak nějak už léta. Třeba v prosinci 2023 měl za sebou tehdejší Kupkův nadřízený ve vládě – premiér Petr Fiala – slavné video s nutellou. Sám Fiala ho s odstupem označil za chybu. V této souvislosti se spekulovalo o změně komunikační strategie tehdejšího premiéra a předsedy ODS včetně toho, že se vymění někteří klíčoví lidé v jeho týmu.
MF DNES tehdy chtěla Fialu oslovit, zda je to pravda. Jeho pravá ruka František Cerha si vyžádal otázky písemně. Na sedm z osmi, které se uvedených věcí týkaly, odpověděl stejnou větou: „Nebudu pro MF DNES komentovat.“ Jediná odpověď přišla na dotaz týkající se Cerhových vlastních příspěvků, které řada lidí pokládala za agresivní či arogantní. Prý byly „velmi uměřené“ a „přátelské“. Ale tehdy to holt bylo něco úplně jiného…
Prezident Petr Pavel rád fotí auta a motorky. Nedávno se tak stalo i na závodě formulí 1 v Maďarsku. U řady lidí tím Pavel stoupnul, jiní však zpochybňovali například jeho akreditaci přímo k trati. Prezident si teď podal přihlášku do Klubu sportovních novinářů a ten ji přijal. Petr Pavel je tedy i novinář. Teď se prý chystá ucházet o místo mezi superhrdinským týmem Avengers. Držme jim palce, ať to klapne!