Jsou toho plné sítě, zní to z tiskovek ODS i rozhovorů s jejím předsedou. „Babišovo fiasko ve sporu o Ankaru“, „trapný souboj s Hradem“, „antiprezidentská kampaň“, „uražené frackovství“, „malicherný souboj s prezidentem“, „ukázka trpasličí velikosti“, „tupá pomstička prezidentovi“... Vždy rezolutně, expresivně a s jediným cimrmanovským vyzněním: „Pravdu má náčelník!“ Tedy ten hradní...
Připomeňme paradox, že sám Kupka není aktérem těchto sporů, skoro výhradně tu jde o politický a mocenský zápas mezi Petrem Pavlem a Andrejem Babišem. V takové situaci může mít tak silné angažmá předsedy ODS jen dvojí vysvětlení. Buď za tím může být osobní afinita až adorace ze strany Martina Kupky, anebo ryze pragmatický úsudek, že se tak silná podpora prezidenta politicky vyplácí.
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První vysvětlení nesedí. Sám Kupka ani celá ODS nikdy nebyli nekritickými uctívači Petra Pavla, už vzhledem k jeho předlistopadové minulosti. Ani v hradní volbě v roce 2023 se za něj ODS nepostavila, pouze ho zahrnula do trojice kandidátů (spolu s Danuší Nerudovou a Pavlem Fischerem), které upřednostnila před Babišem.
Takže zbývá kdovíčím podložené přesvědčení, že „přitulit se“ k oblíbenému prezidentovi je politicky výhodné, že tím něco získá sám předseda Kupka i celá ODS. Což má zhruba stejnou logiku jako víra, že když budu hodně chválit Karla Gotta, budu zpívat jako on.
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Historická zkušenost je opačná, nekritičtí uctívači prezidentů si sami nikdy nevedli kdovíjak dobře. Občanské hnutí, ODA, Unie svobody, Hlavu vzhůru, Zemanovci, podobně i za první republiky. Ostatně vidí to sama ODS – zamrzla na 12 procentech a střídavě ji předhání hnutí STAN, s Pavlem propojené mnohem víc ideově i personálně. Kupka tak v pozici užitečného idiota jen pomáhá Pavlovi k roli neformálního lídra opozice – a sám se o ni připravuje.