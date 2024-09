Kvůli Kursku hrozí Putinovi potíže. Důležitější jsou pro něj prý abstraktní Rusové na Donbasu než ti skuteční doma

Čtyřicet dní má v ruské společnosti svůj ustálený význam. Tak zvanými sorokovinami končí smuteční období po úmrtí člověka. Pravoslavná tradice říká, že právě po uplynutí této doby bude určeno, kam se vydá duše zemřelého: do ráje či do pekla. Čtyřicet dní je tak v ruském chápání mezní období.

Rusové, předně ti, kteří žijí poblíž nové frontové linie, proto velmi ostře vnímají, že ruské vedení upřednostňuje dobývání Ukrajiny a osvobození vlastního území má až druhořadý význam. Navzdory výrokům mračícího se Vladimira Putina.

Něco jako živelná pohroma

„Ruské vedení skutečně žilo představou, že může útočit na Ukrajinu, může vpadnout na naše území, bombardovat naše města, ale Ukrajina to dělat nemůže. V Kremlu opravdu nevěřili, že by Ukrajina mohla vést válku v Rusku nejen drony a raketami, ale i na zemi a přenést skutečnou válku na ruské území,“ říká v rozhovoru pro Lidovky.cz Olexandr Šulga, ukrajinský sociolog a ředitel kyjevského Institutu konfliktologie a analýzy Ruska.

Institut se poslední měsíc zabýval zkoumáním reakcí Rusů na ukrajinský průnik do ruské Kurské oblasti. Místo tradičního telefonního dotazování, které ukrajinští sociologové používají, aby zjistili nálady v sousední zemi, analyzovali sociální sítě. Poslední veřejný prostor, kde se Rusové mohou relativně svobodně vyjadřovat.

„Lidé skutečně byli v panice. Panice podlehli především obyvatelé obcí, kteří slyšeli, jak se blíží boje nebo už přímo v těchto vesnicích boje začaly. Ale samozřejmě paniku zažívali i lidé z měst, které mohly být na trase možného pohybu ukrajinských sil. Tedy ani ne v samotném Kursku, jako třeba v Kurčatově (město, ve kterém se nachází Kurská jaderná elektrárna, pozn. redakce) nebo Rylsku,“ popisuje situaci Šulga.

Jak ukrajinský sociolog zdůrazňuje, v prvních dnech vpádu analýza ruského segmentu internetu ukázala, že ruský režim nevěděl, jak na nečekaný ukrajinský úspěch reagovat.

„Ruská vládní moc se ukrajinský průnik do Kurské oblasti snažila podávat jako akci banditů či teroristů. Když se to nepodařilo zamlčet, tak se to propaganda snažila přirovnat k živelné pohromě, která se prostě stala,“ uvádí Šulga.

Filtrování a cenzurování informací

Ruský režim rovněž začal přísně filtrovat a cenzurovat informace z Kurské oblasti. Omezení se dotkly i populárních válečných blogerů působících na komunikátoru Telegram. Ačkoliv jsou loajální režimu, jejich zpravodajství z ukrajinské fronty je přesnější a pravdivější než kašírované reportáže hlavních zpravodajských relací. V případě bojů v Kurské oblasti omezují své informovaní. Se vší pravděpodobností na příkaz „shůry“.

„Kromě zamlčování situace byla nasazena cenzura a používání botů. Podařilo se nám identifikovat tisíce botů, kteří podporovaly režimní narativ, anebo útočily na diskutující, kteří v komentářích popisovali skutečný stav věci: nedostatečnou státní pomoc či neprovedenou evakuaci z pohraničí,“ popisuje ukrajinský expert.

Ruská propaganda a dění v ruské části internetu napovídá o tom, že Kreml může použít i špinavý trik k ovlivnění veřejného mínění a snížení svého podílů na tom, že zavčas nereagoval na proniknutí ukrajinských sil do Ruska.

„Nevylučuji, že poté, co ruská armáda bude opět kontrolovat území obsazené ukrajinskou armádou, vyrojí se falešné zprávy o údajných zločinech Ukrajinců. Budou nalezeny nějaké údajné masové hroby. Budou v Kurské oblasti fingovat a kopírovat skutečné zločiny, které se odehrály na okupovaných území Ukrajiny: v Buče, Irpini nebo Mariupolu,“ soudí Šulga.

Nespokojenost, frustrace, panika

„Kurská operace ukrajinských ozbrojených sil má řadu rovin, včetně vojensko-politické a diplomatické. A má také velmi silný vnitropolitický kontext pro Rusko. Náš výzkum ukazuje, že se ruské vedení snažilo přehlížet problém, posléze ho cenzurovat, protože rychle ho vyřešit, třeba vytlačením ukrajinské armády z území Ruské federace, se nedařilo a stále nedaří. Nedaří se to také z toho důvodu, že Rusko nemá takové kapacity a prostředky, aby mohlo bojovat na dvou frontách: na Donbasu a v Kurské oblasti,“ podotýká ukrajinský sociolog.

Expert je současně přesvědčen, že Putin tím také ukazuje, že pro něho jsou důležitější abstraktní Rusové na Donbasu a obsazování cizího území než ochrana konkrétních Rusů a konkrétního území.

„Naše analýza ruského internetu odhalila ohromnou nespokojenost, frustraci, paniku a žádosti o pomoc. A odpovědí na to byla cenzura, boti a ignorace. Z toho lze udělat závěr, že v následujících měsících můžeme uvidět nárůst nespokojenosti. Nebude to politický protest pod vedením Julije Navalné, Chodorkovského nebo nějakého jiného ruského opozičníka. Ne. Bude to artikulace nespokojenosti s Vladimirem Putinem. To znamená, že tradiční ruský paternalismus se začne drolit.

Domnívám se však, že to nepostihne celé Rusko, ale spíš regiony hraničící s Ukrajinou, předně Kurskou oblast. A myslím si, že to bude jedním z nejdůležitějších indikátorů kurské operace,“ uzavírá Olexandr Šulga.