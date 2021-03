KVAČKOVÁ: Maturita si o změnu říká. Premiér Babiš pohoršil učitele, ale provedl tím užitečný výkop

Pokrok občas začíná šokem. Teď utrpěli šok zastánci maturitní zkoušky, když Andrej Babiš přišel s nápadem odpustit letos středoškolákům maturitu a nahradit ji jakýmsi úředním potvrzením, že příslušný studijní obor absolvovali.

Vzápětí se ozvali představitelé několika asociací středních škol: „Tato prohlášení vyvolávají ve veřejnosti domněnku, že učitelé řádně nepracují a neplní své povinnosti, proti čemuž se důrazně ohrazujeme,“ napsali v otevřeném dopise.



Nelze se jim divit. Učitelé i ředitelé bezesporu dělají, co mohou, a třeba takoví studenti gymnázií asi vědí, co se po nich u maturity bude chtít. Letos mají dokonce víc času se na to připravit než jiná léta. Pokud něčemu nerozumějí, pomoc většinou existuje i na internetu.

Jenže nejde jen o studenty gymnázií – a vlastně ani jen o letošek. Maturitní zkouška už totiž dost dlouho nemůže být vnímána jako v dobách, kdy bylo maturantů tak málo, že se tabla s jejich podobiznami dávala na odiv do výkladních skříní místních obchodů. Maturitu dnes neskládá dvacet ani třicet procent populačního ročníku, ale sedmdesát procent.



Něco jako krize středního věku

Někdo řekne, možná by se měla odlišit maturita na gymnáziích a na středních odborných školách. Něco takového by ale nebylo rozumné. Průmyslovky, zdravotnické školy nebo třeba obchodní akademie mají u nás tradici – a není důvod jejich absolventy znevýhodňovat podezřením, že jejich maturita není tak úplně maturitou srovnatelnou s gymnazijní. Ona přitom je. Koneckonců i proto se zaváděla její jednotná, tedy státní část ze všeobecně vzdělávacích předmětů.

Byl k tomu ještě jeden důvod, který plynul z obavy, aby se zkouška nestala inflační, tedy aby maturitní vysvědčení nemohl dostat kdekdo. Myslelo se taky, že standardizovanou zkoušku, která poskytne srovnatelné známky, uvítají vysoké školy. No, nijak zvlášť neuvítaly. Dneska se mnozí předhánějí, aby dokázali, že jednotné testy jsou nesmyslné, nadbytečné, nelogické, odtržené od života a podobně.

Summa summarum, maturita prožívá něco jako krizi středního věku a je třeba se rozhodnout, co s ní dál. Nejjednodušší by asi bylo podívat se do ciziny. Ne na to, co tam dělají letos (nějaké úlevy v závěrečných a přijímacích testech najdeme všude, kam se podíváme), ale co dělají už delší dobu.

Není to všude stejné. Ve středoevropském prostoru cosi podobného naší maturitě přetrvává, ovšem s tím, že srovnávat lze těžko, protože za hranicemi mají trochu jiné typy středního vzdělávání než my. (Třeba na gymnázium mohou v šestnácti letech přestoupit úspěšní studenti jen z některého předchozího typu školy.) Ani v Rakousku není maturita zdaleka tak obvyklá jako u nás – nejspíš proto, že si tam cení řemesel.

V některých severských zemích je to dokonce tak, že úspěšným lidem z praxe umožňují získat prestižní zkoušku co nejsnáz. Správně totiž předpokládají, že když někdo uspěje v řemesle, v podnikání nebo i v jiných formách obživy, bude nejspíš stejně zralý (mature), jako kdyby strávil léta ve školních lavicích. Zejména v anglosaských zemích pak bývají středoškolské zkoušky vícestupňové. Něco lze získat už v šestnácti letech, něco v osmnácti. Výhoda je, že člověk neodchází úplně bez certifikace ani v případě, že nevydržel do konce.

Vydržet do konce bývá někdy problém, a to nejen pro studenty, ale i pro stát, který středoškolská studia financuje. Když totiž někdo odpadne, třeba jen těsně před maturitou, jsou to pro něj zbytečně strávené a pro stát zbytečně financované čtyři roky. Výsledkem totiž je, že student bude psát do kolonky „nejvýše dosažené vzdělání“ jen slovo „základní“. Přitom něco na střední umět musel, jinak by nemohl postupovat z ročníku do ročníku.

Někdy může jít i o smůlu. Znala jsem gymnazistku, která chtěla jít na medicínu, a tak si k maturitě vybrala chemii. Propadla právě z ní. Nikdo nechápal. Ostatně, po reparátu nešla na medicínu (tam se nedostala), ale na biochemii. A dostudovala ji.

Dobrovolná zkouška?

Tím nemusí být řečeno, že maturita o ničem nevypovídá. Ona svou roli hraje. Může být motivací, prověrkou píle a psychické zdatnosti. Přesto se už dlouho ví, že je třeba se zkouškou, která má být zároveň náročná a zároveň masová, něco udělat. A k tomu může být premiérův výkop docela užitečný.

Nakonec, proč by nemohla být maturitní zkouška dobrovolná? Proč by vedle ní nemohlo existovat ještě certifikované absolutorium střední školy založené na průběžných vysvědčeních za čtyři roky, eventuálně podpořené nějakým standardizovaným, ale opakovatelným testováním vzdělávacích výsledků v průběhu studia? Asi by neškodilo, kdyby byla možná kombinace: z toho zkusím maturovat, z toho mi stačí absolutorium.

Že mi to časem přestane stačit nebo že po mně chce zaměstnavatel či vysoká škola víc? Pak bych měl mít šanci své portfolio bez překážek doplňovat. Komu by se něco takového nelíbilo, ať se přihlásí. Pokud je známo, například Pirátům je tato myšlenka blízká.