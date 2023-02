Volba povolání není snadná. Někdy může pomoct televize

Pravda, některé ženy se živit samy musely, často jako písařky. Muž měl myšlenku, písařka ji zapsala. Časem se ale ukázalo, že písařek je víc než myšlenek, a otázka, čím bys chtěl jednou být, byla přeložena také do ženského rodu.

Já jsem říkala, že budu učitelkou. Ne snad proto, že bych pro to povolání hořela, ale že jsem byla ve věku, kdy jsem ve svém okolí žádnou jinou ženskou profesi nezaznamenala. Děti většinou zahoří pro to, co mají možnost vidět a pozorovat, i když je pravda, že chlapečci pozorují spíš ozubená kolečka a holčičky spíš lidi.