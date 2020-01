KVAČKOVÁ: Tak nám odvolali starostu Čižinského

PRAHA Někdy se člověku přihodí taková zvláštní věc, že od někoho nic moc nečeká a pak je příjemně překvapený. Musím říct, že jsem moc nečekala od Pavla Čižinského, který se u nás v centru Prahy stal před rokem a něco starostou. K těmhle klukům, co pořád proti něčemu nebo někomu protestují, bývám totiž skeptická. Jenže Pavel Čižinský a spol. překvapili.



Prakticky hned po jejich nástupu ztratili například viditelně na suverenitě provozovatelé rozměrných rádobyveteránů, kteří před tím kralovali historickému centru s výrazem (a možná i filozofií) ne nepodobným výrazu někdejších vexláků. Přišli dokonce i o své štafly, o nichž všichni předchozí městští hlavouni tvrdili, že by se jich taky hrozně rádi zbavili, ale ono to nejde… Taky oficiální časopis Prahy 1 už nepřináší devatenáct fotografií pana starosty (jako ten někdejší), ale informace, které můžou lidi zajímat.

Zkrátka najednou se zdálo, že spousta věcí by mohla jít a my, kdo jsme své zastupitele volili, bychom se nemuseli v centru Prahy cítit jenom jako trpěný komparz velké komerční hry podkreslované co nejvýkonější zvukovou aparaturou.

Teď Pavla Čižinského a spol. zastupitelstvo odvolalo. Prý není dost dobrý manažer a lepší bude Petr Hejma, který už několik let starostoval. Ano, starostoval. A právě za tohoto jeho starostování se ten kvaziveteránský byznys dusící ulice Prahy 1 rozjel.

Kdo s kým

Sledovat jednání mimořádného zastupitelstva svolaného za účelem odvolání Čižinského a spol. bylo zajímavé. Už pro to obecenstvo. Přišlo nebývalé množství místních obyvatel, vyjadřujících odvolávanému podporu, takže do sálu se zdaleka všichni nedostali. Na čestném místě tam zato postávala skupina mužů jako vystřižených z komiksu o barových vyhazovačích.

Za pozornost bezpochyby také stálo porovnání s celostátní politikou. Zatímco v té například ODS, STAN nebo TOP 09 burcuje proti premiérovi, protože je podle nich jako bývalý podnikatel ve střetu zájmů, v Praze 1 právě tyto strany prosadily nového starostu, přestože je podnikatelem, dokonce aktivním.

O tom, že se na radnicích dějí hodně divné věci, asi nikdo moc nepochybuje. Málokdy se ale na veřejnost dostane tak křiklavá nahrávka, jakou dal pustit Čižinský, zřejmě proto, aby ukázal, co jeho protivníci zametali do kouta. Však taky Petr Hejma protestoval. Tedy před tím, než nahrávku pustili. Potom, co skončila, se všichni do jednoho zastupitele tvářili, že nic neslyšeli.

Shrňme: Volby v Praze 1, která má jen necelých třicet tisíc obyvatel, ale hostí ročně na šest milionů turistů, vyhrálo v říjnu 2018 hnutí Praha 1 sobě (Čižinský) se ziskem šesti mandátů. Druhá skončila ODS s pěti křesly a třetí Piráti se čtyřmi zastupiteli.

Koalice My, co tady žijeme sdružující STAN, KDU-ČSL a Iniciativu občanů (Hejma za STAN) obsadila rovněž čtyři křesla. Do zastupitelstva se dostala také TOP 09 se třemi zastupiteli, ANO se dvěma a Zelená pro jedničku s jedním.

Do úterka existovala koalice, v níž byli Praha 1 sobě, Piráti, My, co tady žijeme a Zelená pro jedničku. Klub nesoucí název My, co tady žijeme (tedy STAN, KDU-ČSL, Iniciativa občanů) vypověděl v prosinci koaliční smlouvu z důvodů shora zmíněných nedostatků a názorových rozporů. Zřejmě ovšem čelil určitým názorovým rozporům i ve svém nitru, neboť ji opustil jeden zastupitel (Martin Kotas). Do klubu naopak vstoupili tři zastupitelé TOP 09, takže tato skupina má nyní šest zastupitelů, ODS má pět křesel a ANO dvě.

Nově je tedy starostou Petr Hejma (původně ODS, nyní STAN), prvním místostarostou byl zvolen Petr Burgr (KDU-ČSL) a místostarostkou Eva Špačková (ODS). Uvolněnými, tedy plat pobírajícími, radními se stali Richard Bureš (ODS), Jan Votoček (TOP 09) a Karel Grabein Procházka (ANO). Michal Caban (Iniciativa občanů) je radním neuvolněným. Podle koaliční smlouvy ještě jedno místo v radě náleží TOP 09, to prý bude obsazeno později.

Poučení

Nová garnitura tvrdí, že její zvolení neznamená přerušení dosavadních projektů, že tolerance vůči hazardu zůstane nulová, počítá se i s návratem tramvají na Václavské náměstí, mluví i o zmenšování počtu akcí hlukem obtěžujících obyvatele.

Určitou změnu představuje její postoj k Nemocnici na Františku, kterou už nechce předat velkému magistrátu. Říká také, že bude pokračovat v privatizaci bytů, k níž se předchozí vedení stavělo s určitou rezervou, protože bylo přesvědčeno, že více privatizace obecních bytů bude posléze znamenat více bytů pro turisty. Jaksi v pozadí, avšak zdaleka nikoliv bez významu, jsou developerské projekty jako třeba plánovaná zástavba okolo Masarykova nádraží.

Poučení pro mladé muže, jako je Pavel Čižinský či Piráti: Vládnout není zdaleka tak snadné, jako moralizovat a protestovat například na Letné. Je potřeba naučit se taky vyjednávat.

A poučení pro voliče? Že by si měli dávat větší pozor právě na ty, kdo dokáží vyjednávat až příliš dobře.