Barva másla, mléčná dráha, a šátek à la babka. Červený koberec ve Varech patřil představiteli Kulínského

Největším módním hitem letošního filmového festivalu v Karlových Varech je zřejmě bílé tričko s černobílými fotografiemi. Trička s Milošem Formanem nebo Jiřím Bartoškou lze pořídit jako merch ve festivalovém shopu a vyrazit v některém z nich do víru lázeňského města stejně jako Michael Douglas, Ivan Trojan nebo Jiří Macháček. Jen u triček ale v posledních dne nezůstalo!

Saka v hlavní roli

Lucemburská herečka Vicky Kriepsová, o jejímž aligátořím obleku jsme již referovali v předchozím Čekstajlu, pokračovala ve své módní krasojízdě a na uvedení nového filmu Love Me Tender si Kriepsová oblékla trojdílný kostým v odstínu „butter yellow“ – máslově žlutá byla velmi svěží volbou, a to i s ohledem na lehký materiál, díky němuž byl hereččin kostým ideální pro vysoké letní teploty.

Výrazný prostor v našem módním okénku si zaslouží i slovenský herec Juraj Loj, který přijel do Varů představit film Sbormistr. Na premiéru snímku, který je inspirovaný případem sexuálního zneužívání v pěveckém sboru Bambini di Praga, herec odložil smoking a nasadil tvář milovníka výstřední módy – oblékl si totiž modrý oblek v osmdesátkovém střihu, ten doplnil košilí s kulatým límečkem a výraznou vázankou. Ty barvy, ten vzor na kravatě, ty brýle? Perfektní festivalová extravagance!

Příležitost vyniknout nevynechal ani Milan Peroutka se svým oblekem, kterému interně přezdíváme „Mléčná dráha“. Bordo komplet s žíhaným vzorem a výšivkou z krystalů pochází z dílny Alexander McQueen a herec jej doplnil šperky značky Halada v hodnotě přes dva miliony korun. Barevně výrazný oblek je přesně to, co filmovému festivalu sluší. Jediná výtka míří k Peroutkovým černým botám, které by příště mohly barevně ladit s outfitem.

Pohodlí mimo koberec

Napjatě očekávanou hostkou byla samozřejmě Dakota Johnson, která do Varů přijela představit svůj film Dokonalá shoda a převzala si Cenu prezidenta MFF KV. Americká herečka nám předvedla hned dvě variace na hollywoodský glamour.

Černé šaty s drahými šperky jsou jistota, nás ale zaujal její cestovatelský outfit, v němž dorazila na letiště v Karlových Varech – pruhované „pyžamové“ kalhoty, bílé tílko, černé síťované boty od značky Alaïa, a růžový hedvábný šátek uvázaný „na babku“. Bylo to velmi uvolněný a hravý outfit – zkrátka ideální do rozpálených Varů.