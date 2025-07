Závěr filmového festivalu zachránila květina a obláček. Čvančarová si připravila džínové překvápko

Kdybyste měli jmenovat hvězdy, které podle vás neodmyslitelně patří ke Karlovým Varům, kdo by to byl? Módní rubriky se rozhodně neobejdou bez Jitky Čvančarové! Ať už máte tuto herečku raději jako bláznivou Ludmilu z Nabarveného ptáčete nebo jako učitelku Lídu ze seriálu Doktor Martin, Čvančarová se ve Varech dokáže každoročně postarat o nezapomenutelný módní moment! Populární jsou její fuchsiové šaty s hlubokým výstřihem, a skutečně ikonická je její rozměrná róba přezdívaná Modrá laguna. Všichni jsme se tak těšili, co si Jitka a její stylisté pro nás připravili tentokrát.

Královny večírku, Spirit nepotěšil

Herečka ale nechala veškeré drama doma a na představení nové komedie Kouzlo derby dorazila ve velmi ležérním outfitu - v trojdílném kalhotovém kostýmu z džínoviny. Korzet ani vlečka se nekonaly, přesto šlo o velmi slušivý model, který Čvančarová doladila béžovými lodičkami a psaníčkem ve stejné barvě. Skvěle Jitka vypadala i na následném večírku, kam zvolila skromné malé černé z dílny Tatiany Kovaříkové.

Na stejné party se po boku Čvančarové veselila i Maria Dušička v dokonale vyladěném outfitu od návrhářky Alexandry Gnidiak. Korzetové khaki šaty zdobila bílá krajka a známá influencerka vše doladila páskovými sandály na podpatku a černou úzkou kabelkou značky Alaïa. Škoda jen, že Mariin skvostný model nepodpořil její muž. Raper Majk Spirit totiž ve lněných kalhotách a bundě s teniskami působil spíše jako lázeňský povaleč než švihák.

Odvážní na konec

Po černé sáhlo na zakončení filmového festivalu mnoho dam - návrhářka Beata Rajská, umělkyně Ester Geislerová, herečka Zuzana Stivínová a mnohé další. Více či méně padnoucí klasiku ovšem prořízla Darina Muchová, manželka ředitele karlovarského festivalu Kryštofa Muchy. Co nepředvedla Jitka, nám dala Darina - a vynesla střihově i barevně velmi poutavou róbu na ramínka. Model s řaseným živůtkem a splývavými cípy dramaticky vlál ve větru a připomínal barvu upršené oblohy. Nic efektivnějšího jsme v závěru filmového večera neviděli a potlesk za to patří autorce této hedvábné nádhery Natalii Dufkové z ateliéru Naniche.

Jediným mužem, jehož slavnostnímu outfitu můžemu věnovat pozornost, byl znovu a opět Milan Peroutka. Hercův bílý oblek od Tatiany Kovaříkové nás totiž zaujal nejen barvou, ale i šálem, který volně přecházel v dlouhou vlečku, a zdobila ho i originální aplikace v podobě rozměrné černé květiny na rameni. Peroutka tak parafrázoval svůj zahajovací černý oblek s fialovou šerpou. Spolu s uhlazeným účesem a lakýrkami jde o tip ťop práci, která byla pomyslnou třešničkou celého festivalu. Už teď se těšíme, co nám Peroutka předvede na příštím jubilejním 60. ročníku.