Kýčařka a svazáci. Kritika nesmí být tak okatě hloupá a nepoučená

Ne snad, že by byl nekritizovatelný, ale kritika nesmí být tak okatě hloupá a nepoučená. Autorka mu nepřizná ani nudli a na závěr mu ještě doporučí za vzor strašidelné kýče Anny Chromy. A vedle ní jako další vzor staví ještě Lukáše Raise, kterého tímto spojením rovněž uráží. Není to žádný diletant, je to absolvent sochy na VŠUP. Je řemeslně perfektní, rád si pohrává s minimalismem a třeba jeho Lamy v pražské Botanické zahradě jsou hravý nápad. Zároveň je hodně eklektický a srovnání s Davidem Černým je nesmysl.

Každý je někde jinde a Černý byl jeden z nejvýraznějších talentů, mistr okamžiku, který až marnotratně hýřil nápady. Jeho sochy a plastiky provokovaly a podněcovaly.