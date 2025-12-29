Na straně Kyjeva, či Moskvy? Ne, Trump je na straně míru, ale EU už stojí za ním

Bude se to 9. ledna v Moskvě oceňovat? Těžko. To by museli zároveň přiznat, že před 80 lety došli až do Berlína, zatímco na Ukrajině za tutéž dobu neobsadili ani celý Donbas. Rusko teď sice na frontě postupuje, ale ne natolik, aby Kyjev dotlačilo k bezpodmínečné kapitulaci.
Ale i Západ žije do značné míry z narativů a vzpomínek. Pamatujete rok 2022? Jak Ukrajina odrazila první ruský nápor na Kyjev? Vypadalo to docela nadějně. Tehdy se na Západě začalo mluvit o spravedlivém míru. O míru, který by vrátil hranice do poměrů z let 1991–2014 a z Moskvy vymohl válečné reparace.