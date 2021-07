KYSELA: Covid zničí nejen turistické hospody a hotely, ale i vaše knihkupectví na rohu

Statistiky online video platforem jsou zábavná věc. Ukazují třeba, že Češi rádi trávili dlouhé lockdownové večery s postaršími romantickými komediemi z devadesátých let.

Jako je příznačně pojmenovaný biják Láska přes internet – příběh newyorského knihkupeckého magnáta a jeho nadbíhání majitelce doslova knihkupectví Na rohu, kterou zároveň ekonomicky zlikviduje. Dnes již evergreen šel do kin v roce 1998, jen rok po tehdejším vstupu Amazonu na burzu. Právě firma, která začínala jako online knihkupectví s „největší světovou nabídkou titulů přes internet“ provedla nejprve řadě amerických knihkupců to samé, co fiktivní hrdina Joe fiktivní hrdince Kathleen. Akorát bez happyendu.

O dvě dekády později začal Amazon otevírat kamenná knihkupectví, paradoxně často na místech, kde dříve kvůli němu zavřely obchůdky na rohu. Výsledkem toho, čemu se začalo říkat Amazon efekt, je největší korporace světa, která podle projekce serveru Statista dosahovala před covidem třetinového podílu na maloobchodu USA. A díky lockdownům mohla podle projekcí obsadit až neuvěřitelnou polovinu trhu. Výsledkem je její zakladatel, nejbohatší obyvatel planety Jeff Bezos, jenž právě odešel z vedení po 27 letech a rozhodl se raději odletět do vesmíru. Výsledkem je zkrátka nebývalá koncentrace ekonomické moci, tržní síly, monopolizace, kterou jsme zatím pozorovali jen v čistě digitálních odvětvích, kde funguje síťový efekt. Ale která se začíná projevovat i právě v retailu díky covidu. Nejde přitom jen o USA, podobný scénář se může velmi brzy objevit u nás.

Krize? Jaká krize?

Výsledkem efektu, nebo paradoxu Amazonu je i nová šéfka amerického antimonopolního úřadu Federal Trade Commission. Teprve dvaatřicetiletá Lina Khan se již na studiích proslavila kritikou právě retailového obra, a i když její práci Amazon Antitrust Paradox mnozí kolegové strhali jako „odborně mizernou a nepodloženou,“ trefila hřebík na hlavičku. Svezla se na vlně rozčarování z obřích digitálních firem, které díky covidu jen vyrostly, posílily a ještě posílí. Jak poukazuje třeba známý komentátor Fareed Zakaria ve svých Deseti lekcích pro postpandemický svět nebo Peter Thiel, legendární investor, z jehož peněz vzešel třeba Facebook.

Tady je potřeba si přiznat, že jsme teprve na začátku digitální revoluce a covid nás posunul teprve tam, kde byli třeba Američané už před řádkou let. Sice už každá šestá koruna utracená v českém retailu je online, v USA to už je ale každý čtvrtý dolar, v Británii během lockdownu dokonce každá třetí libra. Nejen ve velkých městech je tam v novostavbách běžné mít u vchodu místnost na balíky z Amazonu, stejně jako u nás poštovní schránky. Požírání nezávislých lokálních obchodů řetězci jsme v Česku viděli zatím hlavně u malých potravin a samoobsluh, ze strany online firem je to pak úplná novinka.

Z druhé strany sice přicházejí pozitivní čísla. Čistý růst maloobchodu mezi loňským a letošním rozvolňovacím květnem udělal krásných 5,8 procenta, nad čímž plesají ekonomové i statistici. Jenže, jak moc těžké to podnikatelé mají, především v oblečení a módě, si člověk uvědomil u první zmrzliny na sklonku jara s pohledem na nápis „uzavřeno od 27. prosince“. Zavřené obchody Pietro Filipi a Kara jsou jen první vlaštovkou. Není třeba hned malovat na zed čerta dalšího lockdownu, řada obchodníků prostě nemusí ustát měsíce závislosti na vládních programech nejen finančně, ale i osobně. Zvlášť pokud dostanou dobrou nabídku. Týmy zabývající se fúzemi a akvizicemi firem přitom už dnes jedou na plné obrátky.

Kouzelné slovo kapitál

Víš co tady sledujeme? Úpadek západní civilizace!“ Tak lamentuje původní přítel hlavní hrdinky v úvodu zmíněného romantického bijáku. „Co nám kdy technologie dala? Ty si myslíš, že ten stroj je tvůj přítel, ale to se pleteš!“ Pokračuje a není mu to nakonec stejně nic platné proti bohatému a šarmantnímu dědici megakorporace. A je to tak dobře, pokud jde o rovnou soutěž. Je dobře, když si úspěšný startupista půjčuje na své jméno miliardy, lokální konkurent ale nesmí narazit na pravidly sešněrovanou banku, která mu s lítostí už několik milionů na další rozvoj nepůjčí. Potřebuje kapitál na nový eshop, reklamu, lidi, nebo koupi konkurenta na protějším rohu.

Špatnou dostupnost kapitálu právě v segmentu malých a středních firem přitom nevyřeší sama o sobě žádná regulace, úřední rozhodnutí nebo dotace, i když se mohou snažit sebevíc. Internet a digitalizace samy o sobě neškodí malým a nepomáhají velkým, jen odhalují staré bolesti a problémy. Třeba o tom alespoň za pár let zase někdo natočí romantickou komedii s happyendem. Mimochodem, všimli jste si, že logo Amazonu se šipkou od A do Z nejen odkazuje na šíři sortimentu, ale přímo se směje?