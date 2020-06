KYZOUROVÁ: Policejní stát na Pražském hradě

Praha Pražský hrad navštěvují hlavně zahraniční turisté, Čechům prý stačí přijít jednou za život, tvrdí Správa Pražského hradu. Zřejmě aby to tak zůstalo, připravila pro ně policejní kontroly, všudypřítomné vojenské hlídky, uzavírky nemalých částí areálu a bariéry. Nechyběly ani o tomto víkendu, kdy byl Hrad zdarma zpřístupněn.

Václav Havel i Václav Klaus se starali o Pražský hrad s cílem otevřít ho veřejnosti. Velkou péči věnovali Jelenímu příkopu, který pro ně byl výzvou, neboť za komunistických prezidentů byl nepřístupný. Stejně jako dnes.

V dolní části Jeleního příkopu nechal Havel zbudovat pochozí lávky, mezi dolní a horní částí příkopu proboural tunel. Klaus zbudoval lávky i v horní části příkopu a od té doby bylo možné příkopem projít od ulice U Brusnice až ke Klárovu.



Havel v příkopu opravil Masarykovu vyhlídku, za Klause k ní byla zbudována přístupová cesta. Rovněž byly obnoveny poničené Plečnikovy arkády nesoucí terasu zahrady Na Baště, důležitý architektonický prvek příkopu. Proběhly další rozsáhlé práce: revitalizace koryta Brusnice a rekonstrukce vtokového objektu Plečnik. Některé z prací vyžadovaly uzavírku pro návštěvníky, ta ale vždy byla krátkodobá.



Hradní paranoie

Miloš Zeman bez ohledu na vynaložené úsilí nechal Jelení příkop v roce 2017 zavřít, a to až do roku 2022, tedy do konce svého druhého prezidentského období. Zdůvodňuje to havárií kanalizace v příkopu a opravou hradeb. V příkopu se přitom mohou konat dny otevřených dveří (nejlépe v termínech vyhovujících posilování Zemanovy popularity), aniž by turisté padali do vyhloubených jam a měli na hlavě přilby jako na každé stavbě.

Nabízí se tedy, že důvod uzavření příkopu bude jiný. Zřejmě jde o nemožnost realizovat tu megalomanská bezpečnostní opatření dle představ současného prezidenta či jeho okolí.



Také v Jižních zahradách za Zemanových předchůdců proběhly nákladné opravy, jejichž výsledky veřejnost nemůže v současnosti užívat. Byla rekonstruována Plečnikova vyhlídka, Ptačinec a další objekty. Pokud se pokusíte nahlédnout za policejní zábrany do zahrady Na Valech, vidíte neporušený exteriér. Důvody uzavření zahrad jsou na první pohled nepochopitelné.



Hrad uzavírku Jižních zahrad vysvětluje opravou fasády a střechy Nového paláce. To ale sotva bude tím skutečným důvodem. Opravy fasád a střech probíhaly od roku 2003 po celém areálu Hradu, a to i na Novém paláci, a sice z druhé strany, směrem do nádvoří.



K realizaci oprav stačil stavební zábor a střežené lešení. Ale do Jižních zahrad vedou okna prezidenta a vedoucích pracovníků jeho kanceláře. Asi nelze riskovat, že by střežení selhalo a před okny papalášů někdo vyvěsil další červené trenýrky. Z města by byly pěkně vidět.



Vyhlídka na Opyši, rekonstruovaná v roce 2006, není sice uzavřena, ale je zarovnána plotovými bariérami a nevzhlednou policejní boudou sloužící kontrolám. Nynější osazenstvo Hradu jako by vůbec nemělo ponětí, že o vizuální stránku veřejného prostoru je třeba pečovat. Pro Pražský hrad to platí dvojnásob. To, o co se snažili předchozí polistopadoví prezidenti, tedy „uklidit“ na Hradě a vytvořit z každé jednotlivé části esteticky přitažlivé místo, Zeman bez mrknutí oka ničí.



Hradní bezpečnostní mánie však teprve spěje do finále. V Novém paláci budou vybudovány nové haly se špičkovou bezpečnostní technologií a s „dostatečně dimenzovanými bariérami proti narušitelům“. Snad by se hodily na letiště nebo do věznice, ale ne na Pražský hrad. Nelze čekat, že se proti těmto devastujícím zásahům někdo postaví. I hradní památková péče s těmito akcemi, které obnášejí bourací práce a vizuální újmu pro interiér i exteriér Nového paláce, souhlasí.



Proč se Pražský hrad z otevřeného, přátelského prostředí přetváří ve výsostné území vojska a policie? Prý kvůli hrozbě terorismu, která platí pro památky i návštěvníky. Pokud je taková hrozba reálná, je divné, že stejně není chráněno třeba Staroměstské náměstí nebo Karlštejn. Jestliže existují vážné obavy o život prezidenta, pak by měl své sídlo přesunout na nějaké bezpečnější místo a Pražský hrad přenechat lidem.



Takhle to vypadá, že prezident a jeho úředníci si na Pražském hradě svévolně realizují svou představu o světě, v němž činnost, pohyb a pokud možno i myšlení lidí mohou restriktivně regulovat a zároveň jim sugerovat, že to vše dělají pro jejich bezpečí. Bariéry, uzavírky, ozbrojené síly a policejní špehování jsou ventilem jejich paranoie, která touží být předána těm, jimž je určena. Nezažili jsme to už?