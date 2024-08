Labouristé budou asi muset zvednout daně. Státní kasa je prázdná a ekonomická strategie chybí

Dlouho připravovaný plán totiž spadne jako domeček z karet, když bude muset vláda reagovat na nečekané události a politické tlaky. A že léto bude horké a rozhodně nebude klidné, už dnes také víme.

Ukázalo se totiž, že veřejné finance jsou v daleko horším stavu, než se původně čekalo. Překvapení? Pro zainteresované jen těžko. Bez ohledu na politické divadlo a překvapenou tvář ministryně financí Rachel Reevesové. Vláda přece musí najít důvod, proč zvednout daně, které ve volební kampani nezmínila. Stejně jako důvod, proč zajištění růstu britské ekonomiky nepůjde tak snadno, a se zvýšenými daněmi to bude o to horší, chtělo by se dodat. Strategie je jasná – i tady se dá vina lehce svalit na předchozí konzervativní vlády, dokud to stále ještě jde.

Více spravovat než budovat

Pokud bychom se podívali napříč Evropou, problémy jsou všude podobné. Rozpočty vlád nerostou dost rychle na to, aby financovaly vzrůstající výdaje za zdravotnictví, sociální systém nebo například obranu. Díra 22 miliard ve státní pokladně je ale sporná a dá se jen těžko přičíst na vrub jen toryům. Labouristé přispěli minimálně okamžitým rozhodnutím raketově zvýšit platy lékařů a také státních pracovníků včetně například učitelů.

V Británii se tak teď bude muset více spravovat než budovat, a to nejen v přeneseném slova smyslu. Což bude přinejmenším pro Starmera s Reevesovou frustrující.