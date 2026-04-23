Labutí píseň Pařížské dohody. Po letech se postupně mění v cár papíru

Před deseti lety, 22. dubna 2016, se v sídle OSN v New Yorku uskutečnil oficiální ceremoniál podpisu Pařížské dohody. Tedy přelomového klimatického imperativu, jenž vybízí k zásadnímu zpomalení globálního oteplování a klade si za cíl udržet nárůst globální průměrné teploty výrazně pod hranicí 2 °C ve srovnání s úrovní před průmyslovou revolucí a usilovat o to, aby nárůst teploty nepřekročil 1,5 °C.
Během jediného dne se pod dokument podepsalo rekordních 175 smluvních stran, přesněji 174 států a Evropská unie jako celek, což mimochodem překonalo předchozí rekord z roku 1982, kdy Úmluvu o mořském právu první den podepsalo 119 států. Na rozdíl od Úmluvy o mořském právu nicméně měla a má Pařížská dohoda poněkud pohnutější osud a v současnosti prožívá velmi nejisté a turbulentní období.
Trumpova parta se pustila do meteorologů. Zakázala jim používat slovo uhlík
Po oficiálním podpisovém ceremoniálu vstoupila Pařížská dohoda v platnost 4. listopadu roku 2016. A stačí jen připomenout, co všechno se v oné relativně krátké časové sekvenci ve světě událo.
V roce 2020 odstartovala globální pandemie koronaviru. Sotvaže se z ní lidé a samozřejmě ekonomika (což úzce souvisí s dodržováním vytyčených ekologických cílů) jakžtakž vzpamatovali, nastoupila (minimálně pro Evropu) druhá morová rána – Rusko napadlo Ukrajinu a Evropa s Amerikou se prakticky přes noc adaptovaly na zbrojnici a také majoritní donory, případně věřitele se značně nejistou návratností svých investic.
To od svého nástupu do Bílého domu v lednu roku 2025 kritizoval americký prezident Donald Trump, který nevyřešil problém konfliktu během extrémně krátké doby, což sliboval, protože záhy zjistil, že se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem se nedomluví ani za cenu značných ústupků a že nerostné suroviny, které nabízí Ukrajina za další americkou pomoc, nejsou pro něj dostatečně zajímavé. Proto se rozhodl soustředit síly tam, kde ze země prýští života- či spíše „dolarodárná“ tekutina zvaná ropa.
Po lednovém únosu a sesazení Nicoláse Madura, prezidenta Venezuely, která dle Úřadu pro energetické informace disponuje největšími ropnými zásobami na světě, obrátil Trump pozornost na Írán. Samozřejmě bez jakéhokoliv posvěcení na půdě OSN začal 28. února v tandemu s Izraelem masivně ostřelovat íránské strategické cíle, kde Teherán skutečně či údajně koncentroval svůj utajený jaderný program.
Covid a změny klimatu v nás vyvolávají strach. Kvůli klimatickým změnám ale zemře více lidí, tvrdí odborník
Zpočátku vše vypadalo na skvěle promyšlenou akci, která dosáhla vojenského cíle, přinesla Trumpovi politické body a Izraeli možnost konečně se vypořádat s nenáviděným sousedem. Írán však rychle zareagoval a zasáhl zdaleka nejen Spojené státy a Izrael v neuralgickém bodě, když uzavřel Hormuzský průliv, jímž proplouvají v podstatě všechny lodě s ropou, plynem, poly- etylenem či dusíkatými hnojivy z Perského zálivu. Po měsíci a půl je tak navzdory už tradičně sebevědomé Trumpově rétorice konec konfliktu v mlze.
Ve válce mlčí nejen múzy
Ale po geopolitickém rámci se vraťme zpět k Pařížské klimatické dohodě. Za období covidového lockdownu se podařilo snížit emise CO2 o 13 procent, ačkoliv následná ekonomická recese přinesla v nejedné zemi částečný návrat k fosilním palivům. S válečnými konflikty – a zejména tím posledně jmenovaným – je to ale přesně naopak.
Situace na Blízkém východě má na vývoj klimatické změny zásadní a převážně negativní dopad. Válka funguje jako skrytý sabotér globálních klimatických cílů, a to jak přímými emisemi, tak narušením přechodu na čistou energii. Příkladem jsou v první řadě přímé emise z válečných operací. Vojenské aktivity v regionu generují obrovské množství skleníkových plynů, které navíc až podezřele často nefigurují v žádné z oficiálních klimatických statistik.
Podle analýzy think-tanku Climate and Community Institute uvolnilo jen prvních čtrnáct dní války s Íránem přes 5 milionů tun ekvivalentu CO2, na čemž má největší podíl destrukce infrastruktury a její energeticky náročná rekonstrukce. Kupříkladu výstavba obranných zdí a tunelů v konfliktu v Gaze do ledna 2025 vyprodukovala přes 33 milionů tun CO2!
Pařížská dohoda o klimatu? ‚Jalová, ale lepší než nic‘
Ale v první řadě je zde energetická krize. Omezení průjezdu Hormuzským průlivem, kudy proudí pětina světové ropy a plynu, vede ke zvyšování cen energií, takže se některé země a průmyslová odvětví vracejí k uhlí. Válka zkrátka a dobře neničí jen infrastrukturu a lidské životy, ale značně omezuje i schopnost poprat se s projevy globálního oteplování.
Navzdory tomu může krize alespoň posílit naši snahu o energetickou soběstačnost, což v případě Česka znamená především zdvojnásobení úsilí a kumulaci finančních prostředků určených do jádra, zároveň bychom ovšem neměli být příliš zbrklí v zavírání uhelných elektráren.
Budoucnost elektromobility je zatím ve hvězdách, stejně jako další osud Pařížské dohody. Momentálně neplní v podstatě žádný ze svých vznešených cílů a obávám se, že nikoliv z neochoty jednotlivých členů spolupracovat, ale z chronické nevyzpytatelnosti dnešní geopoliticky turbulentní doby, ve které mají podobné mamutí projekty velký problém přežít.
Pařížská dohoda je tak dnes už jen pouhým stínem svých někdejších velkých ideálů. Ba stínem ve stavu klinické smrti. Půjde vůbec ještě resuscitovat?