Nehojící se téma, dlouho tabuizované, s vervou otevřela Nina Špitálníková okolo nové knihy Strašná. Otevřeně pojmenovává, že otěhotněla omylem, dítě nechtěla, ale rozhodla se nechat si ho, poslouchala, jak ji porazí příval lásky, až se prcek narodí, až se na něj koukne, a on se narodil, ona koukla – a nestalo se nic. V náručí jí ležel cizí malý člověk, s nímž se nedovedla dorozumět.
Z živého domu
Kultura v úzkém a širokém slova smyslu, tedy plody lidské tvořivosti a vespolnosti, určuje osnovu Z živého domu. Protože co může být živější než kreativita, kreace a někdy i kreatury? Kateřina Surmanová je spisovatelka a novinářka, působila v Lidových novinách coby vedoucí domácí redakce, a nyní se s rubrikou mírně vrací, protože podlehnout pocitu vlastní nepostradatelnosti je snadné. A živé.
Ke spisovatelčině zpovědi se hlásí další ženy. Přiznávají podobnou etapu, vydávají se ze svých traumat a po troškách se hojí. To je skvělá věc. Ani v nejmenším nerozporuju jejich právo na terapeutické sdílení nebo potřebu vyplavit ze sebe navrstvené pocity viny, selhání a zklamání. Žít s balvanem se nedá, nebo aspoň ne moc dobře. Laktační psychóza nemá být tabu, má se o ní mluvit, aby další ženy věděly, že se to stává a že to má řešení. Nejhorší je ta bezmoc a svíravý stud, že se nelze svěřit, protože by člověk platil za zrůdu. Ostatně tento aspekt bravurně pojednává Ray Bradbury v povídce Malý vrah.
Ale nedá mi to, abych nepřemýšlela nad dětmi. Jestli jsou křehké matky, do kůže vázaná tsunami mateřských a poporodních hormonů, co teprve děti. Chápu, že když ženy s traumatickou zkušeností hovoří o někdejší mateřské nelásce veřejně, probraly a probírají to nejprve se svými potomky, ale taky vím, že racionální pojmutí nějakého faktu neznamená, že ho zdolávám taky emočně. Můžu to chápat, a stejně mě to zraňuje. Jaké to je slyšet, že mě někdo nechtěl? Že ten, kdo pro mě znamená nejvíc, ten nejbližší, si přál, když mě prvně uviděl, abych raději nebyla?
Další a další emoční rány
Od chvíle, kdy jsme na vysokoškolském literárním semináři rozebírali Paní Bovaryovou, si kladu otázku, kam až sahá autonomie matky, aby to nebylo na úkor jejího dítěte. Ne že by to pro otce neplatilo obdobně, poslední desetiletí se jejich role proměňuje, už nejsou za věčně nepřítomného soumara, siluetu s pracovním kufříkem v týdnu a čelo nad novinami o nedělích. Starají se, vciťují se, po narození si miminko přikládají na nahou hruď, aby se vzájemně vnímali. Ale ať mě Pánbůh nebo veřejné mínění netrestají, pořád vnímám postavení matky coby výlučné, protože se dítě zrodí z ní. Neberu ani tolik v úvahu metafyziku, postačí fyzika. Dítě se doslova rodí v ní a z ní, dítě dobývá svůj prostor ve světě, svoji energii v těsné symbióze s matkou. Nebo v těsném parazitismu, kdybychom chtěli přitvrdit perspektivu.
Když jsme metodicky a metodologicky pitvali Paní Bovaryovou, převládal výklad, že ústřední postava Emma ztělesňuje svého druhu proto-feminismus, vzpouru proti úzkoprsé, šovinistické a machistické morálce, právo na sebeurčení, na vlastní chyby, na vlastní ego. Mně ale už tehdy připadalo, že Emma vzala svůj nešťastný osud, všecku nespokojenost a emoční strádání, nalila je do veliké ocelové vany a v ní utopila svoji dceru Bertu.
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Čtenáři, autoři a upíří sestřičky: nemusí to být u Kolína, hlavně když se potkají
Rozčilovalo mě na ní, že tu celou dobu je člověk, který ji miluje a potřebuje, který jí bude naslouchat a respektovat ji v úplnosti a celistvosti, kterému může svěřit a věřit cokoli. Ale ani se nad tím nepozastavila, dcery si nevšímala, a vrhala se od milence k milenci, aby z nich vymámila identitu, co si předsevzala. Pořád a hlouběji opouštěla dítě, pořád a hlouběji mu působila emoční rány, které brzy předčily ty, co sama inkasovala. A ani pak to neviděla. Ani pak se nezastavila.
Nedisponuju žádnou velkolepou pointou. Nepřišla jsem odsoudit mámy, co trpěly laktační psychózou, co otevřeně mluví o svých problémech, co jiným mámám pomáhají, aby se necítily samy. Přišla jsem jen říct, že při tom všem, jak jim v tom fandím, cítím nekomfortní nejistotu ohledně dětí.