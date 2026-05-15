Landsmanšaft a Benešovy dekrety? Až dost živé téma, však s ním Zeman vyhrál volby

Předně je ale třeba ony vstupní informace malinko relativizovat. Sudetoněmecký landsmanšaft je sice soukromý spolek, ale hojně dotovaný německou vládou, s čímž souvisí i avizovaná účast vysokých bavorských i spolkových politiků na sjezdu. A český spolek Meeting Brno, v čele s dlouholetým místopředsedou KDU-ČSL Davidem Mackem, je sice také soukromý, ale dotuje ho ze svého rozpočtu Brno a sjezd pořádá v prostorách městské firmy, rovněž za účasti vysokých politiků KDU-ČSL a TOP 09.
I kdyby ale vazba na politiky a veřejné peníze byla nulová, je to pro parlament téma, či tabu? Těžká otázka, jak to chcete posuzovat? Existuje nějaký návod k použití, čím se Sněmovna smí a nesmí zabývat? Parlament je řečniště, tribuna, agora, kolbiště názorů. Prakticky na cokoliv, protože jakékoli téma v sobě nese politikum, stačí ho uchopit: kouření v restauracích, děti na sociálních sítích i to, co smíte čepovat do svého auta.
Kdyby parlament chtěl, může přijmout i speciální zákon o zákazu takového sjezdu v Brně (odhlasoval už i větší právní zhůvěřilosti). A také pouhé usnesení může přijmout, k čemu chce. V minulosti třeba k situaci v Tibetu nebo o uznání sovětského hladomoru na Ukrajině ve 30. letech za genocidu, příště klidně o tom, že v úterý je sobota. Proč tedy ne usnesení k akci, která dnes budí nelibost nemalé části české veřejnosti?
Jistěže ze strany vlády šlo trochu o úlitbu nejradikálnějšímu členovi koalice, Okamurově SPD. Ale osobní výhradu sdělil i sám premiér Babiš, nyní odsuzující rezoluci odhlasovala Sněmovna, konání sjezdu opakovaně kritizují dva ze tří žijících českých prezidentů. A byť opozice včerejší sněmování označila za zbytečné nahnědlé divadlo, problém se sjezdem má třeba i nejvýše postavený politik ODS ve Sněmovně Jan Skopeček a pod příslibem anonymity i další.
Ne. Landsmanšaft a Benešovy dekrety nejsou mrtvé téma, to by na nich Miloš Zeman před časem nevyhrál prezidentské volby. A zkuste dostat lidi do ulic kvůli tématu, které je bezpečně zasypané prachem, jako jsou třeba pobělohorské represe a křivdy!