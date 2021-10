Protože ví, že když se mu to nepodaří, může to pro jeho politickou formaci znamenat pád do neznáma. Udivující paralela mezi Německem a Českem, mezi německou CDU a ANO.

A co nám nejvíce padne do oka: Andrej Babiš dovedl metodu „asynchronní demobilizace“ Angely Merkelové k naprosté dokonalosti.