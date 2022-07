Zní to sice efektně, ale zakrývá, z čeho by ta dohoda vycházela. Ukrajina trvá na tom, že chce kontrolovat celé své území (v hranicích před rokem 2014). Působí to jako přepjaté přání, ale zároveň jako jasně definovaný válečný cíl. Rusko je daleko mlhavější i manipulativnější. Deklarace jeho válečných cílů se mění po celých pět měsíců bojů. Co si z toho přebrat?