Pirátská poslankyně Kateřina Stojanová aktuálně podává pozměňovací návrh, pomocí kterého chce nově definovat digitální kuplířství. Její iniciativa se odvíjí od jednoho konkrétního případu zločinného influencera. Vstřícně zareagovali lidovci a přidala se i stínová ministryně za ODS Eva Decroix, ta ještě peskovala ministerstvo spravedlnosti, aby se online kriminalitě více věnovalo.
Před pár dny si hlasitě a důrazně, i v médiích, stěžovala na podobný postup zákonodárců advokátní komora. Poslanecké návrhy totiž nepodstupují klasické připomínkové řízení, kde se k nové legislativě vyjadřují ministerstva, tripartita a další účastníci, počítá se jeho dopad na rozpočet i soulad s dosud platnou legislativou.
Ano, je to zdlouhavé, nicméně to nezapleveluje právní řád a většinu nesmyslných nápadů to zastaví. Obcházení řádného legislativního procesu kritizuje dlouhodobě Ústavní soud i soudcovská unie.
Zajímavé je, že nářky advokátní komory podpořila poslankyně Decroix slovy: „Česká advokátní komora jasně pojmenovala problém: zákony se nesmí ‚péct‘ podle emocí, titulků nebo jednoho mediálně známého případu“. A zároveň podporuje pirátský přílepek vzniklý na základě jediného případu?
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Potřebujeme opravdu nový paragraf trestající digitální kuplířství? Vždyť je-li kuplířství definováno jako činnost, která někoho přiměje či svede k provozování sexuálních služeb, je úplně jedno, odehrává-li se kuplířství na internetu, pod stromem, nebo na zastávce MHD. Zkrátka soud v nějaké činnosti tohle počínání nalezne a odsoudí.
I kdyby to nedávalo smysl
Jenže zkuste poslancovat a odolat takovému pokušení? Vidím, že někde týrají pejsky, hned se pejsků zastanu, vymyslím novelu proti množírnám psů, prosadím ji a jsem nesmírně populární na síti jako zachránce pejsků. To, že kruté množírny po přijetí zákona nezanikly, už mne jako poslance nezajímá. Poslanci musejí mít hlavně splněno, předvést, že konali dobro.
Každá podobná iniciativa se totiž náramně vyjímá na sociálních sítích a moderní, až progresivní poslanec musí na sociální sítě pořád něco vysílat. A jelikož zpráva o tom, co měl k obědu, nebo s kým se sešel, případně co jej napadlo, když zrovna „zíral do blba“, zřídkakdy zajímá masy, tak je potřeba ukázat se užitečným, i kdyby to nemělo dávat smysl.
Vrátíme-li se k paní Stojanové, její návrh podle expertky z právnické fakulty nerozlišuje mezi legitimní smluvní spoluprací a vykořisťováním. Ale to nevadí, hrdinná pirátka se zastala vykořisťovaných žen a další „spravedliví“ se k ní přidali. To se přeci počítá! Ano, je to dětinský kýč a hloupost, protože výsledek je přinejmenším nejistý. Ale pokud se politika bude prezentovat především na sociálních sítích, nemůže být jiná, než hloupá.
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Zkvalitnění tuzemské legislativy je v nedohlednu. Pravidla legislativního procesu nerespektovala minulá, Fialova vláda, nerespektuje je ani současná, Babišova. A opozice? Ta se sice pustí do kritiky podobného počínání vlády a přitom sama využije „dobrodiní“ kdejakého pozměňovacího návrhu.
Všichni voliči nejsou závislí na sociálních sítích, a nemají vymytý mozek, někteří znechuceně registrují rozpory mezi slovy politiků a jejich činy, není jich však mnoho. Z toho vyplývá jediné, dokud se většina voličů i zákonodárců na sociální sítě nevykašle, lépe na tomto poli hned tak nebude.