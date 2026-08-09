Zda by o zdravotním stavu člověka měl diskutovat lékař, který ho nikdy nevyšetřil, je možná sporné. Nesporné však je, že v případě neuropsychiatrických poruch lze pozorování opakovaného chování strukturovat tak, aby vedlo ke klinické diagnóze. Již před jeho prvním funkčním obdobím upozorňovali odborníci na Trumpův duševní stav.
Trumpovy příspěvky nejsou žádný vtip. Naopak. Potvrzují diagnózu těžkého narcismu, tak jak je popsána v Diagnostickém a statistickém manuálu duševních poruch, vydaném Americkou psychiatrickou asociací.
Narcista trpí rostoucí potřebou obdivu a úspěchu, aby uspokojil své nenasytné ego. Přestože Trump zaznamenal raný úspěch, jakožto narcista potřebuje stále víc, čímž se jeho narcismus stává zhoubným. Veškeré uvažování, včetně morálního, je odsunuto stranou ve prospěch nepředvídatelnosti a lhaní, což přitahuje větší pozornost.
Mezi příklady Trumpových výstředností patří jeho 32 prohlášení, že válka v Íránu skončila, jeho tvrzení, že v USA neexistuje inflace nebo že jeho politika snížila spotřebitelské ceny o 1 000 % (matematicky nemožné). Seznam je nekonečný. Výsledkem je, že máme 80letého muže, který zastává nejmocnější úřad na světě a který, obklopen loajálními patolízaly, ztratil kontakt s realitou.
Trumpova rozhodnutí budou i nadále vycházet pouze ze tří věcí: moci, lichocení a bohatství, podle toho, jak se týkají jeho samotného. Empatie, zásady a promýšlení důsledků rozhodnutí zůstanou irelevantní; účel vždy ospravedlní prostředky. Četné lži a příspěvky na sociálních sítích budou pokračovat a budou nadále hrozivé, konfrontační a zkreslující. Střídání manické nálady a apatického stavu bude stále patrnější.
|
Trump jako Bůh má potíže se svými věřícími podporovateli. V USA se víra nebere na lehkou váhu
Nejvýraznější je, že americká veřejnost i média v zásadě nadále vnímají Trumpovu patologii jako něco, na co si zvykly. To je snad nejsmutnějším důkazem toho, kam až se Amerika dostala. Když má nejmocnější člověk na světě tak destruktivní neuropsychiatrický profil, je v sázce příliš mnoho na to, aby se to dalo ignorovat.
Ignorování této skutečnosti zaručuje pokračující úpadek Spojených států jako světové velmoci a zároveň vystavuje prakticky celé lidstvo stále rostoucímu riziku. Je na čase odvolat Donalda Trumpa z úřadu. Pro jeho vlastní dobro – i pro to naše.
Autor je neurolog a publicista. Napsal knihu Vzestup a pád lidské mysli.