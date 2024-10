Drazí lékaři a ještě dražší ministr. Zdravotnictví čekají divoké časy protestů a výhrůžek

Velké nemocnice se již ostatně ozvaly a naznačují, že budou muset omezit péči a že by se teoreticky mohly obrátit na Ústavní soud. Ústavním soudem otevřeně vyhrožují též malé nemocnice, ty se ale chtějí soudit o stejnou úhradu za diagnózy pro všechny nemocnice.

Ministr zdravotnictví Válek tak dokázal totéž co mnozí jeho předchůdci: exportovat problém do budoucnosti a vyřešit jej na úkor někoho, kdo nebude dělat problémy. Ředitele velkých, především fakultních, přímo řízených nemocnic (které přicházejí o peníze) jmenuje ministr, a tak žádný z nich o panu Válkovi nemůže říci upřímné slovo, natož protestovat.

Válek nezvládl přechod na normální financování

Jako úvod do problému nám pomůže jeden aktuální citát. Ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny Zdeněk Kabátek popisuje situaci zdravotnictví následovně: „Za posledních zhruba šest let se prostředky směřující do zdravotnictví téměř zdvojnásobily a většina z nich šla právě na personální náklady, protože produkce se nijak razantně nezměnila. Nevím o tom, že by nám významně stoupla nemocnost… Přicházejí hubenější léta a musíme se zaměřit na to, že je potřeba v rozumné míře udržet veřejné rozpočty a zdravotnictví. Ať už chceme, nebo nechceme.“

Takže do zdravotnictví se od covidu nasypaly obrovské peníze a lékaři si zvykli na to, že dostanou každý rok víc, aniž by zohlednili, jak je na tom ekonomika jako celek. Největší část peněz šla navíc na platy, jenže obří inflace zvýšila i náklady, které bezprostředně s medicínou nesouvisejí. Svítit a topit musejí nemocnice, stejně jako praktici, ale peníze šly hlavně na mzdy, a tedy jinde chybějí.

Přechod z módu „katastrofa“, který byl funkční a ospravedlnitelný v době pandemie, nemůžeme uplatňovat donekonečna. Ekonomika se dýchavičně potácí a vykazuje minimální růst, v průběhu posledních let stagnovaly i příjmy, a nutně tedy též vybrané pojistné. Právě přechod na normální financování pan ministr Válek nezvládl. Vláda rozpočtové odpovědnosti se zalekla požadavku lékařů, kterým původně zdravotní pojišťovny přidaly „málo“.

Lékaři žijí mimo ekonomickou realitu

Nyní dostanou víc, ale neslibují za to větší výkony, právě naopak, vynucují si prostředky navíc, aby prý se udržela současná péče. A kdo by se lékařům divil, že takhle postupují? Před koncem loňského roku jim premiér Fiala věnoval 10 miliard na platech, aniž by za to získal jakýkoli závazek.

Když to přirovnáme k rétorice vlády ohledně platů politiků, tak lékaři rozhodně nedýchají s ekonomikou a obyvatelstvem. Žijí mimo ekonomickou realitu, ostatně experti to dokazují na faktu, že finanční motivace k získání lékařů do méně atraktivních regionů vůbec nefunguje.

Vzhledem k tomu, že situace tuzemské ekonomiky se skokově nezlepší a poslední desetiletí se ve zdravotním systému projevovala především nechuť cokoli měnit, pak nás čekají divoké časy. Lékaři jsou zvyklí na konstantní a neslábnoucí růst příjmů, a pokud jim jej systém nezaručí, vynutí si jej.

Zároveň se ekonomická realita bude vyvíjet málo dynamicky, slovy šéfa největší zdravotní pojišťovny – čekají nás hubenější léta. Ty lze využít buď k destrukci systému, kdy jeden segment (lékaři) dostane vše, jiný nic (pacienti), nebo k radikální změně.

Jenže o systémové reformě nemluví nahlas žádná z politických stran. Naopak o některých změnách mluvíme až příliš dlouho: redukce nemocniční sítě je na stole desítky let, samozřejmě platonicky, podobně se desítky let handrkujeme o spoluúčasti pacientů. Nechceme-li naše zdravotnictví, stále velmi kvalitní a konkurenceschopné, zlikvidovat, musíme do něj zapojit finanční spoluúčast pacientů a především racionalizovat vynaložené prostředky.

Systém, ve kterém si lékaři poroučejí, kolik mají brát, podobně jako poslanci, je cestou do pekla. Bez ministra zdravotnictví, který bude opakem Válka, tedy bude méně plácat a více konat, se nepohneme.