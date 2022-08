Lekce z opičích neštovic. Na riziko poukazují vědci už 40 let, proč jsme tedy zaskočeni?

Virus opičích neštovic se mimo svou africkou domovinu nerozšířil poprvé. Tentokrát je ale jeho invaze nečekaně masivní. Počet nakažených už přesáhl třicet tisíc. Naštěstí zatím vyvolává jen mírné onemocnění, z něhož se většina pacientů po pár týdnech bez následků uzdraví. V Africe mívá těžší průběh onemocnění u dětí ve věku do osmi let. Není ale vůbec jasné, nakolik to platí i v podmínkách ekonomicky vyspělých zemí.