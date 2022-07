Myslí to vážně? Může tomu v civilizovaném světě někdo věřit? Šéf diplomacie Sergej Lavrov vyzval svět, aby se snažil ochránit mezinárodní právo. Při pohledu na to, jak Moskva drtí Ukrajinu, je to jen další v řadě ruských chucpe, řekne si našinec. Ale jinde to berou vážně.