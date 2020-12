LÉKO: Banky půjdou na test odolnosti

Přestože čím dál více států začíná s očkováním obyvatelstva proti covidu, realisticky uvažujícím lidem, mezi něž finančníci jistě patří, je jasné, že návrat do starých kolejí nenastane ze dne na den, navíc na troskách mnoha sektorů bude zapotřebí vybudovat koleje zcela nové. Jelikož bohem moderního světa jsou peníze, podívejme se, co se dá očekávat v roce 2021 v bankovní sféře.

Na toto téma se diskutuje i u nás, ale ruku na srdce, dění v českých bankách a pojišťovnách čeští politici a příslušné státní instituce nemohou vůbec ovlivnit, protože domácí finanční sektor z 99 procent ovládají zahraniční vlastníci. Takže o tom, co se bude dít v českých bankách, rozhodnou finančníci a politici zejména ve Francii, Itálii, Německu, Nizozemsku, Rakousku či Belgii. Ale tato situace platí už zhruba 20 let, kdy politici opoziční smlouvy mezi ODS a ČSSD v čele s tandemem Miloš Zeman a Václav Klaus nebyli schopni privatizovat banky jiným způsobem... A pokud v české politice nedojde k radikálnímu přeskupení sil, zůstane to tak i pro dalších dvacet třicet let.

A negativní dopady covidu na českou ekonomiku tento stav spíše zabetonují, což znamená, že velcí sumci spolknutím menších a oslabených rybiček ještě více upevní svoji pozici v bahně rybníku, protože není vyloučeno, že některé menší banky příští rok budou mít co dělat, aby nepřišly o licenci u České národní banky.

Na trhu se šíří zprávy, že už teď stahují peníze od klientů, aby měly dostatek hotovosti pro horší časy. Některé velké finanční skupiny zase mají opačný problém, syslí cash pro případ, kdy by se na trhu objevila možnost koupit nějaký kapitálově oslabený či dokonce zbankrotovaný podnik. Proslýchá se, že jistý český miliardář již vyčlenil stranou zhruba tři miliardy korun na případný nákup zkrachovalých hotelů v centru Prahy.

Ale od spekulací na trhu pojďme raději ke kvalifikovaným odhadům. Renomovaná americká poradenská společnost McKinsey, která sídlí v New Yorku, vypracovala prognózu pro globální bankovní sektor na příští rok – a to vše prizmatem dopadu koronavirové pandemie. „Bankovní sféru čeká dlouhá a tvrdá zima. Je třeba počítat i s tím, že ve vyspělých státech tento sektor dokonce vykáže ztrátu, nicméně štěstí v neštěstí je, že banky jsou mnohem připravenější než v době velké finanční krize v roce 2008,“ uvádí studie, která dostala název Test odolnosti. I kdyby očkování přineslo úspěch, s vítězstvím nad koronavirem můžeme počítat zhruba za devět až dvanáct měsíců a otázkou je, jak dlouho bude trvat návrat k růstu na úrovni roku 2019.

Experti McKinsey odhadují, že banky k tomu budou potřebovat pět let, avšak za tuto dobu utrpí větší ztráty než před deseti lety. Kvůli částečnému zastavení ekonomiky ztratí zaměstnání desítky milionů lidí a miliony podniků skončí v bankrotu. Hlavní negativní trendy proto prý budou dva: kvůli koronaviru část klientů nebude schopna splácet úvěry a zároveň poklesne zájem lidí o bankovní služby. Předpověď uvádí, že v letech 2020 až 2024 banky kvůli nesplaceným úvěrům utrpí ztráty v celkové výši 2700 miliard dolarů, což je zhruba třináctinásobek hrubého domácího produktu České republiky nebo roční HDP Francie. S výpadkem větším o tisíc miliard dolarů, tedy 3700 miliard, budou muset banky počítat z jiných bankovních služeb.

Banky tuto krizi nezpůsobily, na rozdíl od té v roce 2008, avšak negativní dopady budou citelné i pro ně. Otázka je, zda jejich role bude pozitivní nejen v krátkodobém horizontu při zmírnění negativních dopadů koronavirové pandemie na hospodářství, ale i pro vymyšlení a vytvoření nového postcovidového uspořádání ekonomiky.