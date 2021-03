LÉKO: Česká vakcína? Důvodů je dost

Praha Když se nějaká společnost, může to být například stát, octne v krizové situaci (třeba kvůli koronavirové pandemii), lidé, kteří jsou u moci (v mnoha případech to vůbec nemusí být vláda, natožpak lid), by měli splnit dva zásadní požadavky. Měli by jasně vědět, co by se mělo udělat, aby se společnost, kterou ovládají, opět stabilizovala, v horším případě přežila a mířila co nejdříve k jakémusi harmonickému stavu.

To znamená, že lidé, kteří tu či onu zemi reálně řídí, díky vysoké úrovni vědomostí a potřebné intuici jsou schopni načrtnout obraz o ideálním stavu společnosti v budoucnosti. Zároveň dokáží naprosto realisticky a čistě analyzovat, v jaké situaci se právě nacházíme. Pokud jsou tyto dvě podmínky splněné, lidé u moci musí jasně vidět i to obrovské napětí, které mezi současnou realitou a budoucím ideálním stavem vzniká, které každý jedinec v té či oné formě a na různých úrovních vědomí prožívá, a které nakonec ukáže i cestu, kterou daný stát musí společensky a politicky urazit. Otázka je, zda lidé, kteří o této cestě budou rozhodovat, jsou takového holistického pohledu vůbec schopni. V této souvislosti se můžeme podívat na problematiku české vakcíny proti nákaze covid-19. Takový přípravek samozřejmě neexistuje. Ale co není, může být. Loni v květnu ministr zdravotnictví Adam Vojtěch představil národu profesorku Věru Adámkovou v nové roli vedoucí koordinátorky týmu pro vývoj vakcíny v České republice. Na tento nápad se okamžitě snesla tvrdá kritika v tradičním českém duchu „Máš na míň!", že naše republika na to nemá ani finančně, ani vědecky, že se jedná o populismus a že bychom se měli raději zapojit do společné evropské iniciativy. Uplynuly čtyři měsíce a tým, jehož vědeckým garantem byl RNDr. Marek Petráš, bývalý vedoucí odboru vakcín Ústavu sér a očkovacích látek (později Sevapharma), který byl v roce 2004 prodán developerovi Luďku Sekyrovi, předložil ministru Vojtěchovi zprávu u úspěšném ukončení první etapy vývoje. Šlo o prototyp vakcíny testovaný na hlodavcích, v rámci sledování bezpečný s imunitní reakcí, vše za náklady směšných pár milionů korun. Jako na horské dráze Zprávu Vojtěch – ironií osudu – obdržel v den (18. září 2020), kdy podal demisi. O dalším vývoji měl rozhodovat nový šéf resortu Roman Prymula, ale nestihl to, protože po schůzce v uzavřené restauraci byl z vlády na konci října vyhozen. Na jeho místo přišel Jan Blatný, počkal měsíc a začátkem prosince rozhodl, že pokračovat ve vývoji české vakcíny není důvod, protože prý brzy bude k dispozici dost komerční vakcíny. Uplynuly tři měsíce a zjistilo se, že vakcíny je obrovský nedostatek, proto česká vláda rozhodla, že ve vývoji české vakcíny chce pokračovat a pro tento účel vyčlenila 250 milionů korun. Po této zprávě přišla okamžitá reakce devíti vědců z Učené společnosti, že úmysl vlády je naivním a nekompetentním projektem, který by se měl zastavit a peníze vynaložit na smysluplnější věci. S českou vakcínou to vypadá jako na horské dráze. Škoda, že vláda neuvedla strategické a politické důvody, proč chce ve vývoji pokračovat. Přitom logických argumentů je dost. Politici by měli udělat vše pro to, aby stát – až přijdou podobné hrozby – neměl zajištěný jen dostatek ochranných pomůcek, respirátorů, plicních ventilátorů, nemocničních lůžek a personálu, ale v ideálním případě i vlastní léky či vakcíny a k tomu potřebné domácí výrobní kapacity. Má to smysl! Takový potenciál je třeba zajistit i za cenu, že v „mírových podmínkách" tyto investice budou sice ztrátové, ale v době boje s nákazou pomohou zachránit desítky tisíc životů a zabránit obrovským ekonomickým ztrátám a dalšímu zadlužení země. Spoléhat na to, že vše potřebné zajistíme ze zahraničí, se nemusí vždy vyplatit, navíc obcházet cizí vlády s žádostí o pomoc není pro žádného politika důstojná pozice. Nemluvě o tom, že léky a vakcíny vyvinuté skvělými českými vědci, kterých máme dost, by se jistě těšily větší důvěře veřejnosti než dovezené přípravky. Neměli bychom vývoji české vakcíny a podobným snahám házet klacky pod nohy, protože jde o národní zájem. A místo „Máš na míň!" bychom se měli řídit raději heslem „Máš na víc!"