LÉKO: Děkujme Bohu za Gretu!

Nejznámější klimatická aktivistka Greta Thunbergová zažila tento týden velký den. Svým emotivním projevem na půdě OSN v New Yorku, v symbolickém centru globálního kapitalismu, tvrdě kritizovala honbu za ziskem a nečinnost politiků v boji se změnami klimatu. Greta pořádně rozdělila svět.

Na sociálních sítích ji část lidí adoruje, hovoří se o ní jako o svaté čisté duši, o spasitelce, která je srovnatelná pouze s Pannou orleánskou, jiní zase varují, že tato duševně nemocná Švédka je moderním Robespierrem v sukních, loutkou nastupujícího zeleného komunismu usilující o nastolení rudé diktatury v zemích vyspělé západní civilizace.

Pravda je, že Greta při svém projevu byla až nečekaně agresivní a ultimativní, dokonce vyhodila pojistky i u miláčka levicově-liberálního světa Emmanuela Macrona. Ten jí vyčetl, že její radikální postoje staví společnost proti sobě. Francouzský prezident asi dobře ví, o čem mluví, protože když ve snaze bojovat s klimatickými změnami chtěl zvednout cenu benzinu a nafty, okamžitě se mu v zemi narodilo extrémně agresivní Hnutí žlutých vest. Lidé, kteří Gretu vodí, by mohli v příštích měsících trochu ubrat, jinak hrozí, že žluté vesty se objeví v Německu, v Itálii, v Británii v USA či jinde. A Greta asi žádá mnohem víc než zdražení pohonných hmot o pár centů.

Uvidíme, jakou má před sebou šestnáctiletá Greta budoucnost. Nyní už víme, že za prosazování opatření na ochranu klimatu po celém světě dostala alternativní Nobelovu cenu, kterou uděluje nadace Right Livelihood Award. Rovněž můžeme vzít jed na to, že obdrží i nealternativní Nobelovu cenu za mír. Jistě navštíví mnoho dalších zemí, které vypouštějí zdaleka nejvíc oxidu uhličitého a kde hoří rozsáhlé plochy lesů, například státy Latinské Ameriky, Čínu, Indii či Rusko, pokud dostane vízum. Je také možné, že na Gretu svět již brzy zapomene, protože vstanou noví, mnohem radikálnější bojovníci. Někteří aktivisté navrhují řešení klimatických změn například omezením porodnosti, protože jsou přesvědčeni, že méně lidí bude vypouštět méně oxidu uhličitého.

Ač nerad, v této souvislosti bych připomněl, že letos uplynulo sto let od narození jednoho z největších představitelů antinatalistické teorie, která narození přiřazuje zápornou hodnotu. Filozof Albert Caraco (1919–1971) se narodil v Istanbulu v rodině sefardských Židů. Před druhou světovou válkou s rodiči žil v Berlíně, ve Vídni, dokonce i v Praze. Před nacisty utekli nejdříve do Paříže a odtud – ještě včas – do Latinské Ameriky, konkrétně do Uruguaye, kde přestoupili na katolickou víru. Caraco o lidstvu neměl dobré mínění, popisoval jej v těch nejtemnějších barvách.

Jeho hlavní dílo Brevíř chaosu je skličující čtení, lidem náchylným k depresi bych jej určitě nedoporučoval. Jeho souputníci si s ním nevěděli rady a označili ho za apokalyptického nihilistu. On sám sebe označoval za reakcionáře, jehož názorů se prý štítili i jinak velmi vynalézaví anarchisti. Caraco, který prosazoval neléčit nemocné a kastrování, se vyhýbal lidem, svůj výskyt na veřejnosti zredukoval pouze na kontakt s prostitutkami. Neměl ani přátele ani děti, protože lidstvo, které je útěchu schopno nacházet pouze ve zplození dětí, považoval za nespasitelné. Lidské pokolení, které přirovnal ke hmyzí společnosti pohlcující a zničující planetu, podle něj dokáže spasit pouze totální katastrofa. Místo, čas a způsob své smrti Caraco určil sám, svoje lidské peklo opustil v Paříži ve svých 52 letech.

Ano, planetě Zemi musí lidstvo hodně bolet. Měli bychom hledat cesty, jak jí pořádně ulevit. Proto děkujme Bohu za Gretu, protože na její místo s podobnou popularitou může jednou naskočit jiný „spasitel“, kterého už nebude zajímat přežití, ale pouze zánik a smrt.