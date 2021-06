LÉKO: Dlouholetý spor o zvlněnou dálnici je vítězstvím státu, ale s hořkou příchutí

Praha O skandálu kolem zvlněné dálnice D1 mezi Bohumínem a Antošovicemi na Ostravsku (dříve pod názvem D47), kterou naštvaní řidiči brzy po slavnostním otevření přejmenovali na moravskoslezský tobogan či tankodrom, jsem v minulých letech psal vícekrát, ale doufám, že teď to bude naposledy. Stalo se totiž, že Rozhodčí soud při Hospodářské a Agrární komoře tento týden rozhodl, že zmíněný úsek vozovky musí stavební společnosti opravit na vlastní náklady.

Jedná se bezesporu o vítězství státu, ale s hořkou příchutí, jelikož tento spor z kategorie „jasný jako facka“ byl ukončen až po devíti letech!

„Soud rozhodl, že sdružení zhotovitelů má provést odstranění vad. Odstranit mají i jejich příčiny. Dálnice byla stavěna z nějakých materiálů. Mají provést opravu tak, aby se vozovka v budoucnu nezvlnila,“ prohlásil Jiří Hlavatý z Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) s tím, že odstraněn by tak měl být nevhodně použitý materiál, který je příčinou zvlnění. Rozhodnutí je pravomocné, práce by měly být dokončeny do 18 měsíců.

Kdo z vás si pamatuje, že kvůli nesjízdné dálnici byla zhruba před pěti lety zřízena i sněmovní vyšetřovací komise pod vedením tehdejšího volebního manažera ČSSD Jana Birkeho; že nevládní protikorupční organizace Vraťte nám stát! už před jejím vytvořením upozorňovala na to, že o řádné vyšetřování nebude zájem, protože zástupci ČSSD, ale i dalších politických stran, které nesly dříve vládní odpovědnost, jsou z doby přípravy a stavby dálnice zodpovědní za potíže dotčeného úseku D47; že se objevilo vážné podezření, že některé stavební firmy mohou být zapleteny do financování politických stran; že sněmovní komise v létě 2017 nakonec neshledala žádná pochybení, která by se jakkoli dotýkala zájmů stavařů?



Naši poslanci v podstatě dospěli k názoru, že obrovské škody a nesjízdná dálnice nejsou natolik významným problémem, aby si pošramotili vztahy s bohatými stavebními firmami. V době výstavby selhalo i samotné Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), když nedostatečně kontrolovalo práci stavebních firem a nechalo je v podstatě postavit dálnici z odpadových materiálů. Ostatně samo ŘSD v minulosti podalo na své dotčené bývalé pracovníky trestní oznámení, které však v důsledku práce policie vyznělo do ztracena.

Vepřovice místo pálených cihel

Představte si, že by vám stavební firma postavila dům namísto pálených cihel z vepřovic nevalné kvality. Přitom by vám ještě vyfakturovala práce, které vůbec neprovedla, a navýšila cenu domu v rozporu s dohodnutými pravidly. Poté, co by vám začaly praskat zdi a deformovat se nosné konstrukce, by stavitel odmítl s vámi problém řešit a tvrdil by, že jste si vlastně ten materiál sám objednal a pokud vám jeho použití vadilo, tak jste to měl dát vědět už během výstavby. Potom by dokonce začal tvrdit, že jste si přeci objednal dům a je úplně jedno, jaký byl použit materiál a jaké jste našel vady, pokud tam můžete bydlet. Co se týče neoprávněně účtované ceny, tak by vás osočoval z toho, že si za to můžete sám, protože jste si to měl pořádně zkontrolovat.

Navíc by vás začal veřejně pomlouvat a za tím účelem si pomocí mediální agentury vytvořil speciální webové stránky. Poté by popřel i to málo, co vám z vad stavby předtím výslovně přiznal, soudil se s vámi devět let, aby nemusel nic opravovat, a bylo mu úplně jedno, jak je pro vás těžké v domě dále přebývat a že musíte alespoň provizorně stavbu neustále opravovat, abyste nemuseli bydlet na ulici. Neustále by se ale ucházel o stavbu vašich dalších domů a dovolával se práva na přístup k zakázkám a veřejně rozhlašoval, jak skvělou hodnotu od něj získáváte.



Skutečně byste chtěli s takovou firmou dále spolupracovat? Asi těžko.

Přesto se zdá, že je to u nás v České republice normální, zejména, když jde o státní zakázky. Společnost Eurovia, která spolu s dalšími stavebními firmami obdobným způsobem zpackala klíčovou dálnici na severní Moravě, dále vesele staví pro stát za miliardy, jako by se nic nestalo. Ve stejný den, kdy vejde ve známost, že prohrála spor se státem o vady zvlněné dálnice, poklepávají její představitelé kladívkem na zahájení projektu dálnice D4 a vykládají novinářům o výhodnosti stavby pro veřejnost. O nějaké lítosti, omluvě nebo snad alespoň deklarované snaze něco napravit, když už teď pochybení firmy uznal i rozhodčí soud, není nikde ani slovo.