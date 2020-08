LÉKO: Do čeho (ne)investovat? Pomeranč překvapil

Praha Do čeho investovat v době koronavirové krize, a do čeho ne? Tato otázka vrtá hlavou lidem, kteří nežijí od výplaty k výplatě. Jasné je, že ačkoliv Česká národní banka si to nemyslí, zdravý rozum velí vložit peníze do nemovitostí, jejichž cena - krize sem, krize tam – v budoucnosti jistě poroste.

Podíváme-li se ale na možnosti, které nabízejí kapitálové trhy, investovat do zlata není nejlepší volbou, ačkoliv palcové titulky v novinách nemluví o ničem jiném. Cena zlata za prvních sedm měsíců letošního roku sice vzrostla o 30 procent, avšak stříbro vykázalo ještě o sedm procent větší růst. Cenné kovy, tradičně bezpečné přístavy pro investory, jsou vyhledávané i proto, že jejich finanční výkony jsou v prostředí vysoké inflace výborné. Pandemie pořádně zamíchala i cenou surovin. Cena ropy, plynu a kukuřice, která je základem pro výrobu bioetanolu, výrazně klesla, zatímco pomerančová šťáva vystřelila nahoru. Kromě hvězdného stříbra dobře vynášejí i třicetileté americké státní dluhopisy (36 procent), pak následuje zlato (30 procent), ale pokud jste investoval do akcií firem z indexu Nasdaq 100, mohl jste za sedm měsíců letošního roku vydělat 25 procent. Pomerančová šťáva už je horší o devět procent. Poptávka po ní prý vzrostla proto, že si v době pandemie mnoho lidí myslí, že ovocné šťávy jsou zdravé, na druhé straně se výrazně snížila nabídka, jelikož země pěstující pomeranče (například Španělsko) byly koronavirem těžce zasaženy, a pokud ne, kvůli nedostatku sezónních brigádníků z jiných zemí nastaly potíže se sklizní. V žebříčku investičních hvězd další dvě místa patří desetiletému americkému státnímu dluhopisu (15 procent) a pětiletému (8 procent). Následuje paladium s téměř osmi procenty, švýcarský frank se šesti a euro s pěti procenty. Měď vynáší už jen čtyři procenta, dvouletý americký státní dluhopis a australský dolar zhruba polovinu. Letos se zatím vysloveně nevyplatilo investovat do ropy a jejích derivátů (topné oleje či benzin), protože jejich ceny klesly o 34 až 40 procent. Bioetanol spadl o 25 procent, vepřové maso o procento méně, kukuřice o 21 procent a káva o 19. Zemní plyn už nebyl tak tragický (pokles o 8 procent), stejně jako pšenice, ceny sójových bobů spadly o šest a řepky pouze o pět procent.