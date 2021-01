LÉKO: Zatím to vypadá, že Brusel v hádce s AstraZenekou tahá za kratší konec

Když se před několika měsíci objevila zpráva, že některé farmaceutické firmy už úspěšně vyvinuly vysoce účinnou vakcínu proti covidu-19, celý svět zachvátila naděje, že brzy bude po pandemii, počet nakažených se sníží na minimum a život se vrátí do starých krásných kolejí. Jenže dnes jsme svědky pravého opaku.

Vakcíny je málo, původní konstruktivní komunikace mezi Evropskou unií a výrobci se změnila ve tvrdé hádky a vyhrožování žalobami, přičemž nákaza se v celé Evropě šíří jako nikdy, nemocnice jsou téměř plné, mrtvých přibývá a některé státy už uzavírají hranice. Lidé, kteří patří do ohrožených skupin, začínají zoufat a panikařit, zato ti, kdo smrtící sílu viru od počátku zlehčovali, očkování i vládní opatření odmítají, jsou na koni a sami sebe označují za hrdiny koronavirové doby.

Britové první na pásce

Pravda je, že když se podíváme na to, co vše se v posledních dnech objevuje na veřejnosti kolem jednání úředníků EU a farmaceutických firem, mnoho lidí nevěřícně kroutí hlavou. A často je slyšet názor, zda nebyla chyba uvěřit sebevědomým vzkazům z Bruselu, ať jednotlivé státy neshánějí vakcínu samy, protože Evropská komise má tak velkou sílu a ohromné páky, že očkovacích látek bude dostatek. V této situaci nezbývá občanům členských zemí EU než věřit, že konflikty končí a vakcíny v uspokojivém množství dorazí a začne očkování v kýženém tempu.

Chaos kolem vakcíny britsko-švédské firmy AstraZeneca, a to nejen v České republice, pořádně narušil očkovací plány většiny států, protože vyšlo najevo, že pokud nedojde k dohodě, obdržíme do konce března místo původně slíbených 80 milionů dávek až o 75 procent méně. Přičemž Evropská komise s cílem podpořit urychlení výroby nechala napsat do smlouvy, že společnosti pošle zálohu 336 milionů eur, jejíž velkou část již dokonce zaplatila. Jenže se objevila informace, že Velká Británie, která členem EU již není, uzavřela s firmou AstraZeneca smlouvu na dodávku vakcíny o tři měsíce dříve než bruselští úředníci.

Když šéfce Evropské komise Ursule von der Leyenové došla trpělivost a Němci začali bouchat do stolu, ředitel dotčené firmy Pascal Soriot v rozhovoru pro italský deník La Repubblica odhalil důvěrnou část smlouvy slovy „pro nás ze smlouvy nevyplývají žádné povinnosti, protože jsme se zavázali jen k tomu, že uděláme vše, co je v našich silách“.

Komise na to reagovala tím, že taková klauzule je součástí každé podobné smlouvy, navíc smlouva byla uzavřená v létě, kdy kolem vývoje vakcíny byla řada nejasností. Brusel označil za nepřijatelnou výmluvu, že země EU obdrží z britského závodu firmy dodávky až po naplnění očkovacího plánu Velké Británie. „Argument, že vakcínu dostane nejdříve ten, kdo si ji objednal jako první, když i v Evropské unii umírají tisíce lidí denně, považujeme za nepřijatelný,“ zní ze sídla EU.

Ruské a čínské vakcíny ve výhodě

Zatím to vypadá, že Evropská komise v hádce s firmou AstraZeneca tahá za kratší konec, nefungují ani výhrůžky, že Brusel zveřejní plné znění smlouvy, nezaplatí slíbených 336 milionů eur či dokonce bude žádat, aby firma vrátila peníze, které již obdržela. Mezitím se premiér Boris Johnson ve středu snažil uklidnit EU, když prohlásil, že si je jist, že slíbené množství vakcíny bude dodáno. Předseda britské vlády však poznamenal, že vystoupení Británie z EU se ukázalo jako správné, protože jeho země se nemusela spoléhat na Brusel při zajištění vakcíny pro všechny členské země, neboť tato cesta se mu zdá jako obtížná.

Není divu, že v této situaci se dostávají do výhodné pozice doposud – nejen z politických a ideologických, ale i vážných odborných důvodů – odmítané vakcíny ruské či čínské výroby, o které se zajímá čím dál více zemí EU. Doufejme, že jednání mezi EU a západními výrobci vakcíny, kteří dodávky pravděpodobně nebudou chtít zneužít a svázat zásadními politickými podmínkami, skončí úspěšně a očkování se v zemích Unie rozjede podle plánu. Jinak bude muset Evropská unie čelit nedůvěře a rostoucí kritice obyvatelstva, jež může vyústit i v násilí, které už vidíme například v Nizozemsku.