LÉKO: Jak se kradla fotbalová Slavia

Vrchní soud v Praze se 21. června po pěti letech opět obuje do kauzy Key Investments, a občané, kteří ještě stále věří ve spravedlnost, doufají, že kromě bílých koní se konečně ukáže i na skutečné viníky.

Obří tunel, přesněji řečeno pyramidový podvod, v němž většinou z veřejných rozpočtů před deseti lety zmizela skoro miliarda korun, stále není ke spokojenosti daňového poplatníka vyřešen, a finančníci, kteří stamiliony ukradli, v pohodě podnikají dál, a jejich kumpáni z nejvyšších pater politiky, kteří podvodníkům poskytovali krytí, jsou a budou v klidu také.



O projednávání kauzy na Vrchním soudu v Praze budeme na serveru Lidovky.cz informovat, což je důležitá zpráva vzhledem k tomu, že případu Key Investments se už žádná jiná média nevěnují. Pravda, není to jednoduchá kauza. Ale neklesejme na mysli, naděje umírá poslední. Níže popíšu proč.

Minulý týden se mi dostal do ruky verdikt okresního soudu v Liberci, který loni v červnu rozhodl ve vedlejší, ale zdaleka ne nezanedbatelné větvi kauzy Key Investments z doby, kdy tato – dnes již zkrachovalá – brokerská společnost vlastnila a málem přivedla ke krachu fotbalový klub Slavia Praha. Na tuto temnou dobu si příznivci slavného klubu vzpomínají se značnou hořkostí a dnes jsou rádi, že dobrodružství s podvodníky z Key Investments již definitivně skončilo. Dnes se tedy podíváme na fotbal. O brankách to sice nebude, ale o brutálním a přímém tahu na branku ano.

Nejdříve nahlédněme do historie. Začátkem devadesátých let klub vlastnil Čechoameričan Boris Korbel, který v roce 2015 ve věku 79 let zemřel. Do Slavie nasypal zhruba 300 milionů korun, ale nakonec svůj podíl prodal. Od roku 1994 majoritní podíl ve Slavii vlastnila PPF, ale o tři roky později ho prodala britské firmě ENIC, která v té době měla podíly i v klubech Tottenham Hotspur a AEK Atény. Podíl Britů ve Slavii dosáhl až 97 procent. Pak ale v lednu 2008 se objevili kouzelníci z Key Investments a ve vlastnických vztazích nastal přelom.

Na valné hromadě firmy SK Slavia Praha – fotbal, která klub vlastnila, došlo k navýšení kapitálu o 618 milionů korun na 1040 milionů. Navýšení provedla formou nepeněžitého vkladu Key Investments. Většinovému vlastníkovi ENIC byly účast a hlasování na valné hromadě znemožněny a Britové tím přišli o svoji majoritu způsobem, který připomíná devadesátá léta, ale snad ani ne u nás, ale někde v Somálsku. Předmětem vkladu se stala teoretická suma maximálního pojistného plnění z životních pojistek fotbalistů Slavie.

Pokud si ctěný čtenář myslí, že se mu předchozí věta jen zdála, není tomu tak. Znalec Ing. Otto Šmída toto naprosto virtuální aktivum ocenil ve svém posudku na již zmíněných 618 milionů korun a prohlásil, že předmět nepeněžitého vkladu je plně hospodářsky využitelný pro klub. Bohužel už nenapsal jak. Zato připustil, že pohled na takto oceněná práva může být rozporný.

Jak se později ukázalo, nemohl být rozporný, protože šlo o úplný nesmysl. Jenže tento nesmysl soud kupodivu uznal a napsal do obchodního rejstříku. Tento akt mohl s přehledem vyhrát v soutěži o nejabsurdnější soudní rozhodnutí desetiletí. Dokážete si představit, co by se stalo s Českou republikou, kdyby všichni podnikatelé začali vkládat do základního kapitálu svých firem jako nepeněžitý vklad teoretické maximální pojistné plnění životních a jiných pojistek svých zaměstnanců?



Případ nakonec skončil u soudu a okresní soud v Liberci v červnu 2020 rozhodl, že Otto Šmída je vinen, protože podal nepravdivý znalecký posudek a způsobil akcionářům fotbalového klubu škodu ve výši 614 milionů korun. Šmída, který dostal podmíněný trest dva roky, se odvolal u Krajského soudu v Ústí nad Labem.

A ptáte se, jaký trest dostali lidé z Key Investments, kteří celý podvod ve skutečnosti vymysleli a provedli? Samozřejmě žádný. Soud se ani nezajímal, kdo ti lidé jsou, přitom by si stačilo přečíst pár článků o Key Investments, vyslechnout pár svědků, kteří nedrží omertu, a odpověď by byla jasná. Tito finančníci se zřejmě těší tak obrovskému krytí svých podvodů z vysokých politických a justičních pozic, že je v České republice k soudu nedostane nikdo. Ještě nějaké další otázky?