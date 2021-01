LÉKO: Kde jsou soudruzi Jie a Ma?

Praha Kde je soudruh Jie? Tuto otázku si již více než rok kladou prezident Miloš Zeman, jeho ekipa, řada dnes již padlých politiků ČSSD jako například bývalý premiér Bohuslav Sobotka, právníci blízcí sociální demokracii, různí byznysmeni, vyběhávači a samozřejmě novináři.

Vsadím se, že velké části čtenářů Lidových novin jméno Jie nic neříká, zapomněli na něj jako na loňský sníh. Přitom soudruh Jie Ťien-ming nebyl tuctový komunistický byznysman z Číny.

Před pár lety přijel do České republiky jako prezident neprůhledného finančního a průmyslového konglomerátu CEFC, nasliboval investice za desítky miliard korun, Miloš Zeman a Bohuslav Sobotka z něj byli v sedmém nebi, prezident z něj udělal poradce pro záležitosti Číny. Po krátkém čase pak soudruh Jie zmizel a zřejmě kromě pár vysoce postavených členů Komunistické strany Číny nikdo neví, kde je.



Loni na jaře se prezident Miloš Zeman na návštěvě Číny zeptal (neřekl koho), kam se poděl jeho poradce, a prý mu odpověděli, že není ve vězení. Musíme před Milošem Zemanem smeknout už jen proto, že měl odvahu se na osud svého poradce zeptat. Protože jak učí totalitní anekdota, to, že vojín Kotas na politickém školení vznesl dotaz, kdy skončí dočasný pobyt sovětských vojsk u nás, byla odvaha, ale že na následující schůzi se někdo zeptal, kde je vojín Kotas, byla ještě větší.

Soudruh Jie tedy zmizel jako básník Petőfi v kukuřici. Dodnes o něm nemáme žádné zprávy. O ohromných čínských investicích v České republice se také přestalo hovořit. Jenže se tento týden objevila zpráva, že soudruh Jie asi nebude sám.

Režim, který nestrpí kritiku ani od globálně uznávané osobnosti

Zakladatel největšího čínského e-shopu Alibaba a nejhodnotnějšího finančně-technologického podniku Ant Group (loni v listopadu 313 miliard dolarů) Jack Ma (56) je od října 2020 nezvěstný. Ma, jehož osobní majetek je odhadován na více než 40 miliard dolarů, přestal tweetovat, neobjevil se na veřejnosti už měsíce. Tento bývalý učitel angličtiny si asi myslel, že už má takovou moc, že předtím, než uskuteční největší vstup na burzu v historii lidstva (IPO firmy Ant Group), ještě se postaví proti vůli Komunistické strany Číny.

Tato země však opět ukázala světu, že i když buduje superkapitalismus včetně nevídaných inovací, samotný režim je brutálně autokratický a nestrpí kritiku ani od globálně uznávaného otce technologického rozvoje Číny. Uvedení firmy Ant Group na burzu bylo znemožněno, podle amerického deníku Wall Street Journal se o to postaral sám čínský prezident Si Ťin-pching, státní orgány zahájily vyšetřování společnosti Alibaba, objevila se i spekulace, že stát miliardářovo obrovské impérium rozdělí na více částí a podobně.

Ma udělal chybu, když 24. října na konferenci v Šanghaji regulační orgány čínského finančního trhu označil za klub starců, který nepodporuje dostatečně inovační nápady mladých, a o čínském finančním systému, který tvoří většinou státem ovládané velké banky, hovořil jako o vedlejším produktu průmyslové revoluce. „Nemůžeme letiště regulovat stejně jako vlakové nádraží. Na regulaci budoucnosti není možné používat včerejší metody,“ řekl například, a touto zjevnou pravdou vyvolal hněv komunistických pohlavárů.

A jako by to ještě nestačilo: Ma se rád stylizoval do role zachránce drobných podnikatelů, s nimiž se velké státní banky, které prý ustrnuly v minulosti, vůbec nebaví. Přitom Ma, jehož klidně můžeme nazvat soudruhem, musel mít s vysoce postavenými komunisty excelentní vztahy, jinak by nebyl tam, kam se dostal. Bez toho se nemohl stát nejbohatším člověkem Číny. A není vyloučeno, že kromě kritiky regulace udělal i zásadnější chybu. Třeba nedodržel dohody o dělení, nebo ta druhá strana byla nenasytná, jako už komunisti bývají, a chtěla více, než zněl původní „deal“…

Možná, že se Ma zanedlouho objeví v televizi, začne tweetovat, hovořit na videokonferencích a všechno bude hezké jako dříve. Ale do té doby se s tímto charismatickým vizionářem musíme rozloučit. Bude muset tvrdě pracovat na tom, aby zachránil svůj majetek, byznys, osobní svobodu, nebo dokonce holý život.