LÉKO: Pane Bakalo, vraťte se! Karlova univerzita potřebuje čisté peníze

Upřímně řečeno nechápu, proč má Zdeněk Bakala strach vrátit se do České republiky. Možná mu to poradil jeho advokát Andrew Schapiro, velvyslanec USA v Praze v letech 2014 až 2017. Taková přehnaná obezřetnost není namístě ani po rozhodnutí sněmovní vyšetřovací komise k OKD, která chce podat trestní oznámení na některé aktéry skandální privatizace. Včetně Bakaly. Tomuto americkému dolarovému miliardáři českého původu žijícímu nejspíš ve Švýcarsku ze strany orgánů činných v trestním řízení totiž v Česku nic nehrozí.

Někteří členové komise sice mohou hřímat, že „daňovým poplatníkům byly ukradeny desítky miliard korun a horníkům ukradeno 44 tisíc bytů patřících do OKD“, vsadím se ale, že se nenajde státní zástupce, který by stíhání Bakaly zahájil. Jestliže nenašli odvahu od roku 2004, kdy se kalila ocel, dnes ji nenajdou dvojnásob – i proto, že komise nové důkazy s velkým D nepředložila. A i kdyby se mezi státními zástupci našel nějaký blázen, výsledek jeho snahy bude nulový, jelikož v řadách personálně zdevastované policie těžko najde vyšetřovatele, kteří by byli schopni tuto složitou kauzu dotáhnout k podání obžaloby.

Státní zástupci musejí počítat i s rizikem morálního odsouzení, protože kdyby se rozhodli Bakalu stíhat, ze strany pokrokových sil by byli vystaveni nevídanému lynči na sociálních sítích, že k 30. výročí sametové revoluce poštvali policisty na sponzora Knihovny Václava Havla. Na druhou stranu by státní zástupci měli najít chytré argumenty pro nestíhání, v opačném případě může vzniknout sněmovní komise vyšetřující nečinnost orgánů činných v trestním řízení.

Verdikt vyšetřovací komise byl vyřčen v době, kdy lidi nezajímá nic jiného než pohřeb Karla Gotta a Vlasty Chramostové. V příštích týdnech už kauza OKD nebude zajímat téměř žádného novináře. Zaprvé proto, že zbytek října a celý listopad se odehrají v duchu oslav třiceti let od pádu komunismu, a zadruhé – úkolem většiny mediálních dělníků bude vytvářet tlak na nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana, aby otočil verdikt svých podřízených v kauze Čapí hnízdo.

Milion chvilek pro demokracii nebude věnovat Bakalovu stíhání ani jednu chvilku, volat k zodpovědnosti expremiéra Bohuslava Sobotku, který přišel na jejich demonstraci, nebude už vůbec. Do vlastních řad se přece nestřílí.

Politici také budou k rozhodnutí komise spíš mlčet. Jistě se ozve prezident, který Bakalu nesnáší, jenže i když o nutnosti stíhání dotčených politiků a byznysmenů v kauze OKD hlava státu hovoří dlouho, nic se nestalo. Možná proto, že příslušní zástupci justice zase nesnášejí Miloše Zemana.

Mlčet budou i vládní strany, každá z jiného důvodu. ANO proto, že ve svých řadách nemá nikoho, kdo by byl schopen kauzu OKD kvalifikovaně a urputně komentovat. V ČSSD se naopak nachází až příliš mnoho pamětníků, kteří důvěrně znají i nejmenší detaily kauzy, ale ti raději nepromluví, protože by si přivodili vlastní trestní stíhání.

Opozice, mám na mysli tzv. demokratický blok Miroslava Kalouska, také bude mlčet jako ryba v troubě. ODS proto, že z minulosti má hodně privatizačního másla na hlavě, ale přijala od Bakaly dar ve výši 15 milionů (druhý nejvyšší v polistopadové historii financování politických stran), tudíž by nebylo elegantní hnát největšího sponzora do rukou policie. Ve stejné řece plave i Kalouskova TOP 09, jíž Bakala daroval sedm a půl milionu.

Proto by bylo dobré, kdyby následující výzvu podepsalo co nejvíc občanů. Pane Bakalo, překonejte, prosím, svůj odpor k této zemi a vraťte se do Hnusákova (copyright Lubomír Zaorálek), protože tento stát, zejména vysoké školy, potřebuje čisté peníze, když ty od Petra Kellnera tolik smrdí! Studenti a někteří učitelé Karlovy univerzity vám budou líbat ruce.