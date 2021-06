LÉKO: Selhání ve zkoušce zvané Key Investments. Soud poslal za mříže jen bílé koně

Tento týden Vrchní soud v Praze udělal definitivní tečku v 10 let vlekoucí se kauze Key Investments, známého pyramidového finančního podvodu, v němž zmizela z veřejných rozpočtů skoro miliarda korun. A kdo doufal, že soud konečně ukáže na skutečné viníky a uloží jim spravedlivý trest, musel být zklamaný.

Vrchní soud v Praze kauzu doposud vždy vracel soudu nižší instance, protože s rozsudkem Městského soudu v Praze, konkrétně soudce Petra Hovorky, nebyl spokojen. „Odvolací soud shledal, že napadený rozsudek ohledně všech obžalovaných nemůže jako správný obstát, neboť se soud nevypořádal se všemi významnými skutečnostmi a jsou pochybnosti o správnosti všech skutkových závěrů, které učinil, protože je nezaložil na řádném hodnocení důkazů a na úplném dokazování,“ napsala soudkyně Vrchního soudu v Praze Hana Kárová, když před několika lety vrátila případ Městskému soudu v Praze.

Je třeba dodat, že některé části z verdiktu odvolacího soudu byly přímo zdrcující. Soudce Petr Hovorka však výtky vyšší instance nijak nebral v potaz, takže rozhodl zase po svém a kauza se po odvolání vrátila opět na Vrchní soud v Praze. Očekávalo se tedy, že tento týden Vrchní soud v Praze opět pokárá nižší instanci a případ jí vrátí s obvyklými doporučeními.



Jenže mezitím soudkyně Hana Kárová odešla do důchodu a soudce Petr Hovorka, který v listopadu 2020 zprostil viny všechny obžalované ve známé jízdenkové kauze pražského dopravního podniku, byl povýšen a od 1. ledna 2021 poslán – no, hádejte kam – na Vrchní soud v Praze.

Případ Key Investments na Vrchním soudu v Praze byl přidělen novému soudci, Luboši Vlasákovi. A stalo se to, co (kromě skutečných podvodníků) málokdo očekával. Soud tento týden ve velké rychlosti prakticky potvrdil dříve tvrdě kritizovaný rozsudek Městského soudu v Praze, tedy postupoval stejně jako opakovaně kritizovaný soudce Petr Hovorka.

Nový soudce potvrdil tresty pro dva bývalé manažery dnes již zkrachovalé Key Investments Daniela Brzkovského a Kláru Fenstererovou, kteří půjdou na pět a čtyři roky do vězení. Podle verdiktu způsobili klientům Key Investments škodu přes zhruba 850 milionů korun. Rozsudek je pravomocný. Potíž je v tom, že z těch stamilionů, které nenávratně zmizely, oba odsouzení nevzali nic. To znamená, že Vrchní soud v Praze poslal za mříže jen bílé koně.

Máloco dokáže naštvat voliče víc než nespravedlnost. A je třeba konstatovat, že česká justice, ale i orgány činné v trestním řízení (policisté a státní zástupci) v této další zkoušce zvané Key Investments, mírně řečeno, neobstály. Žádný z dotčených státních orgánů nezajímalo, kdo byl hlava celého zločineckého systému, kdo ukradl stamiliony, aby si z nich pořídil například hotely na Sardinii, a kterou luxusní londýnskou adresu sdílí se známým hledaným českým finančníkem, který také nikdy nepůjde před český soud.

Suma sumárum: muselo být všem aktérům nad slunce jasné, o koho jde. Divím se, že celému procesu nečinně přihlíželo i ministerstvo financí, které také mnoho let čeká na „investovaných“ 250 milionů korun státních peněz do toxických cenných papírů z portfolia Key Investments… A ptejme se: Jak je to možné?

Říká se, že když je vůle, vždy se najde i cesta. V kauze Key Investments jsme na vůli ze strany policie, státních zástupců a soudů bohužel nenarazili. Zato vůle skutečných zločinců, kteří točili peníze lidí z nejvyšších míst v této zemi, byla obrovská, a proto našla i díky politickému krytí cestu k beztrestnému užívání ukradených stamilionů.



Ani se nedivím, že ve světle kauzy Key Investments a dalších podobných občané, kterým není lhostejný stav české justice, pár měsíců před volbami stávající systém přirovnávají k chátrajícímu domu, který už není možné dál opravovat, ale je nutné ho zbořit a postavit znovu. Prý to chce dynamit, což v překladu znamená příchod Roberta Šlachty do čela policie a piráta Jakuba Michálka do funkce ministra spravedlnosti.