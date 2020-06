LÉKO: Šťastnou cestu, Jirko!

Praha Stvořitel k sobě povolal Jiřího Hanáka ve věku 82 let. Je to skutečná ztráta nejen pro čtenáře Lidových novin, jeho přátele a kolegy, ale i pro celou českou společnost.

Považoval jsem ho za svého tvrdého, ale trpělivého učitele, začátkem devadesátých let jsem měl to štěstí sdílet s ním kancelář v pražské redakci LN na Národní třídě.

Byl postrachem ajťáků, kteří mu často museli klávesnici měnit, protože při psaní do ní bušil jako do psacího stroje, nebo když ho učili, jak psát uvozovky. Redakci opustil na protest poté, co v roce 1994 obsah LN začali určovat takzvaní tržní komsomolci.



Byl jsem poctěn a dojat, když po mém návratu do LN se mi před čtyřmi lety podařilo Jirku přemluvit, aby se vrátil jako autor Posledního slova. Patřil do generace nesmírně vzdělaných, kulturních a nadaných novinářů, jejichž charakter zůstal vždy pevný. Psal vytříbenou češtinou, byl mistrem syntézy, znal historii jako málokdo.

Rodinu neměl, a možná i proto pálil svíčku života z obou konců. Cítím smutek, ale i vděčnost, jejichž míra většinou závisí na věku zemřelého. Jirka byl s námi dlouho, svůj život stihl dotvořit jako znamenité dílo. Buďme vděční za to, že byl mezi námi. Šťastnou cestu, Jirko!