LÉKO: Tvé práce si vážím, Petro, ale nechápu tě

Milá Petro, tvého odchodu z Lidových novin je mi velmi líto. Po dvaceti sedmi letech práce pro naše noviny to pro tebe jistě nebylo jednoduché. Není to jednoduché ani pro nás, kteří v redakci zůstáváme. Tvé práce jsem si vždy vážil a oceňoval ji, ale nemohu pochopit tvé důvody.

Rozumím tomu, že jako členka organizačního výboru iniciativy Češi pomáhají (usilující o přijetí sirotků ze zemí postižených válkou do českých rodin – pozn. red.) máš na pomoc syrským sirotkům jasný názor.



Noviny ale nemohou být médiem jediného názoru, proto jsme k téhle problematice otiskovali různé názory. I ten tvůj. Bohužel jsme v jednom případě naletěli podivné doktorce Horákové, předsedkyni ještě podivnějšího Mezinárodního dětského kříže. Její dopis jsem dostal od Úřadu vlády, který se taky mylně domníval, že se jedná o respektovanou organizaci.

Měli jsme důvěryhodnost autorky náležitě prověřit. Byla to chyba, za kterou jsem se čtenářům internetových Lidovek.cz omluvil. Ale postavili jsme se k problému čelem a nikomu jsme se nepokoušeli zatajit, co se stalo. V dalších dnech jsme o tom zveřejnili dva zpravodajské články. Domnívám se dokonce, že naše investigace okolo téhle organizace nemá tímto skončit.

Po svém odchodu jsi zveřejnila otevřený dopis vedení redakce. Ten jsem sice od tebe nikdy nedostal, „pověsila“ jsi ho pouze na sociální síť, kam moc často nechodím. Přesto považuji za slušné a důležité ti odpovědět a zopakovat: nic neskrývám, vše proběhlo tak, jak jsem popsal výše. Za pochybení se zveřejněním neprověřeného textu se omlouvám a zajistím, aby se nic podobného neopakovalo.

Po svém odchodu jsi poskytla celou řadu rozhovorů a vyjádření jiným médiím. Říkala jsi mimo jiné, že převzetím textu od Úřadu vlády jsem ukázal, že tě neochráním před zásahy ze strany premiéra Andreje Babiše. Taky jsi dodala, že jsi prohlédla až teď a že posledních pět let jsi byla v Lidovkách „korumpována svobodou“ myslet si a psát, co chceš. Beru to vlastně jako ocenění své práce, protože za dobu svého působení jsem se vždy snažil uchovat atmosféru názorové různorodosti, která by měla být Lidovkám vlastní. Bránil jsem tebe a tvé již bývalé kolegy před jakýmikoli zásahy a pokusy o ovlivňování a budu to dělat i nadále.

Ano, noviny nemohou stát na straně moci, politické strany či aktivistů. Musejí stát na straně čtenářů a nabízet jim různé pohledy na svět.

Neviděl jsem všechna tvoje veřejná vystoupení po odchodu z Lidových novin. Ale ta, která jsem zhlédl, ve mně vyvolala otázky. Především jsem zpytoval vlastní svědomí, jestli si nenalhávám, že práce novinářů v Lidovkách je svobodná. Dále jsem si kladl otázku, kde je vlastně hranice mezi novinářskou prací a občanským aktivismem. A kdy už se tento aktivismus v dnešní zjitřené době přelévá do politického postoje. Je mi líto, že jsme nemohli o těchto otázkách debatovat spolu osobně, nikoli přes média. Tvoje rozhodnutí odejít však respektuji a přeji ti mnoho úspěchů v tvém budoucím působení, ať bude kdekoli.

P. S. Omlouvám se, že ti neodpovídám přes Facebook, ale myslím si, že civilizované společenské diskusi sociální sítě neprospěly.