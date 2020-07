LÉKO: V Česku se odehrává progresivní boření mýtu, jenž desetiletí obklopoval Milana Kunderu

PRAHA Ve stínu monumentálního nástupu pokrokových sil, které v zemích vyspělého Západu ve jménu boje proti rasismu odstraňují sochy velikánů historie, se v České republice odehrává neméně významné a progresivní boření mýtu, jenž dlouhá desetiletí obklopoval největšího žijícího českého spisovatele Milana Kunderu (91).

Jeho rozsáhlý životopis (896 stran), o který se pokusil spisovatel Jan Novák, vzbudil obrovskou diskusi plnou vášně a vzájemných urážek. Knize jsme na stránkách Lidových novin věnovali mnoho textů a jeden z nich, z pera historika a novináře Petra Zídka, ji popisuje jako mimořádně rozsáhlý pamflet, v němž Novák selektivně publikuje vše, co se mu hodí do jeho obrazu morálně narušeného Kundery. Podle Zídka, jemuž nemám sebemenší důvod nevěřit, biografie spíše vypovídá o bezskrupulózním životopisci.

Kundera na životopis, nebo spíše na parodii životopisu, doposud nereagoval, ale doufám, že se ozve dost znalců jeho tvorby a života, kteří v sobě najdou dost odvahy, aby se ho zastali. Budou to mít nesmírně těžké, protože v dnešní době pouhé naznačení nesouhlasu s pokrokovým názorem se rovná brutálnímu lynčování v médiích a zejména na sociálních sítích.

Při pozorování výměny názorů na Kunderu jsem si vzpomněl na kanadského spisovatele Mordecaie Richlera a na jeho poslední román Barneyho verze (Barney’s Version). Jde o jakousi autobiografii, kterou se rozhodne napsat stárnoucí a také trochu senilní Barney Panofsky, aby vyvrátil všechny „nehorázné lži“, jež o něm jeho dávný známý tvrdí ve své nové knize.

Barney je milionář, mimořádně nesnesitelná a komplikovaná osobnost, není lehké ho mít rád. Ve svém filmovém studiu s názvem Naprosto zbytečné produkce vyrábí slabomyslné televizní seriály. Holduje alkoholu, snadno urazí kohokoliv, před spaním fantazíruje o sexy učitelce na základní škole, v den uzavření druhého manželství se zamiluje do své třetí ženy a mnozí si o něm myslí (občas i on sám), že zavraždil svého nejlepšího přítele.

Ve svém opravdovém životopise si spoustu věcí poplete, vystaví drtivý účet nejen svým nepřátelům a přátelům, ale i všem třem manželkám či dětem. Avšak přes všechny jeho chyby a nedostatky může být čtenáři dokonce i sympatický, už jen proto, že odmítá brát absurdity světa vážně a tvrdí, že lidé nebudou schopni jeden druhého pochopit nikdy. (Na motivy románu vznikl v roce 2010 film s Paulem Giamattim v hlavní roli a Dustinem Hoffmanem v roli vedlejším.)

Životopis, v němž by opravil případné omyly a chyby v knize Jana Nováka, Milan Kundera jistě nenapíše. Situaci, do které se dostal, přesně popisuje znalkyně anglické literatury Klára Kolinská při hodnocení Mordecaie Richlera.

„Sám sebe označoval za autora vážných a morálních románů. Přestože během svého života nemilosrdnou kritičností vyvolal mnohokrát prudký nesouhlas a rozhořčení, o roli spisovatele a jeho práci se vyjádřil s překvapující skromností: ‚Na spisovateli by každého měla zajímat pouze jeho práce. Buď má nějakou hodnotu, nebo nemá. Osobnost spisovatele je pro diskusi o díle nadbytečná a irelevantní.‘ Přestože sám sebe ve vztahu ke svému literárnímu odkazu příkladně upozadil, jeho dílo je více než přesvědčivým důkazem, že Mordecai Richler tu byl – a zanechal na dlouho nesmazatelnou stopu.“

Milan Kundera tu stále je a svým mimořádně pozoruhodným celoživotním dílem už zanechal na dlouhou dobu nesmazatelnou stopu. Bez ohledu na to, jak žil, co si o sobě myslí a co o něm Jan Novák nebo kdokoliv další napíše.