Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch má dobrý důvod hledat cestu, jak lidem ušetřit návštěvu lékárny. Komu zdravotní stav komplikuje i krátká cesta z domu, tomu by doručení léků pomohlo. Předem však musí být jasné, kdo za co odpovídá. Kdy má lékárník pacienta sám kontaktovat, pokud zjistí nesrovnalost v dávkování? A kdo pohlídá podmínky uchovávání léku i během hodin, kdy čeká na vyzvednutí?
Zastánci zásilkového výdeje odkazují na země, které si s teplotou při přepravě poradily. Podívejme se také, jak tam lékárny postupují, když se zásilka opozdí a pacientovi mezitím lék dochází.
Počítejme i s tím, že pro léky může do boxu dojít někdo z rodiny. Třeba dcera, která za matku vyřídí objednávku a pak jí léky přiveze domů. Už při objednání má být jasné, kdo je oprávněný zásilku převzít a jak se k pacientce dostanou pokyny k užívání, pokud lékař změnil dávkování.
Ministerstvo by mělo spočítat dopady na malé obce. Podle lékárníků po zavedení zásilkového výdeje odhadem skončí přes dvě stě malých lékáren. A to není málo. Venkovské lékárny ztrácejí příjmy z receptů už dnes, třeba tam, kde skončí ordinace praktického lékaře. Převezmou-li část zbývajícího výdeje velké internetové lékárny, některé obce mohou přijít o svou jedinou lékárnu. Člověk, který pak potřebuje lék ještě týž den, může být odkázán na to, zda ho někdo odveze do města.
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Česká lékárnická komora navrhuje donášku, při níž by farmaceut léky osobně předal a probral s pacientem jejich užívání. Pokud by službu ze zdravotních důvodů předepsal lékař, hradila by ji podle návrhu pojišťovna. Představme si člověka, který se po návratu z nemocnice sotva pohybuje po bytě a v propouštěcí zprávě má několik změn v léčbě. Doma může lékárníkovi ukázat i krabičky, které už má, a ujasnit si s ním, které léky má dál užívat. Právě tak může donáška zlepšit péči lidem, pro které je cesta do lékárny nejtěžší.
Otestovat na nejslabších
Každá návštěva pacienta ale znamená čas, který lékárník stráví mimo lékárnu. Ministerstvo by proto mělo s pojišťovnami donášku vyzkoušet ve městě i na venkově, nejprve u lidí, kteří se kvůli zdraví sami do lékárny nedostanou. Zjistilo by, kolik návštěv lékárny skutečně zvládnou, jak se služba promítne do jejich běžného provozu a jaká úhrada pokryje cestu i čas na odbornou konzultaci. A prioritou musí být pacienti, kteří mají cestu do lékárny komplikovanou.
Tomu by mělo odpovídat i pořadí kroků. Dejme v novele přednost donášce a ověřme ji v praxi. Až bude ministerstvo rozhodovat o zásilkovém výdeji, ať mezi měřítka jeho úspěchu zahrne i to, jak rychle se k léku a odborné radě dostane člověk, který si z boxu nikdy nic nevyzvedne.
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Právě než ministerstvo rozhodne o zásilkovém výdeji, mělo by také vědět, jak změna zasáhne obce s jedinou lékárnou. Představme si člověka, kterému lékař v pátek odpoledne změní léčbu a který se do nejbližší lékárny dostane až v pondělí. Už v pátek potřebuje vědět, kdo mu lék může přivézt a s kým může probrat jeho užívání. Právě podle toho, co novela nabídne jemu, poznáme, jestli léky opravdu přiblížila lidem, kvůli kterým vzniká.