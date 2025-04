Jsme wikipedisté. Budete refaktorizováni. Odpor je marný. Lenina si necháme

Z čistě technického hlediska jsem sám jedním z nich. Wikipedii se však věnuji jen málo. Účet na ní jsem si založil v roce 2006. V době psaní článku, který zrovna čtete, ukazovalo jeho počítadlo editací hodnotu 185. V průměru to vychází na jeden příspěvek za zhruba 36 dnů. Přesto jsem už stačil získat představu, jak to na Wiki funguje. Internetovou encyklopedii opravdu může editovat každý. Pokud do ní ale budete psát nesmysly, ostatní wikipedisté vaše zásahy rychle zruší.

Mnoho lidí si neuvědomuje, že tvorbu wikihesel občas provázejí poměrně vyhrocené diskuse. Mívají specifický styl. Příklad je třeba následující citát z debatní stránky k článku Velké schizma:

„Ubohý grafomane, na tvých textech je vidět, že nechápeš, že ne každá změna je upřesněním.“

Invaze mimozemšťanů

Čas od času je toho na některého z wikipedistů moc. Kvůli sporům ohledně tvorby a vylepšování hesel encyklopedii opustí. Proti lidem, kteří na ni přestanou mít čas, nebo je jen přestane bavit, bude takových případů jen málo. Přesto se ale najdou. Některé účty ostatní wikipedisté dokonce zablokují. Na uživatelské stránce jednoho mého kamaráda, který býval dokonce správcem, dodnes stojí:

„Odešel jsem odsud (což doporučuji každému, kdo si chce zachovat sebeúctu), mj. protože sem nesmím napsat, proč jsem odešel. Vážní zájemci si to [refaktorizováno] snadno najdou v historii.“

Co znamená [refaktorizováno] si raději nepřejte vědět. Zkrátka: wikipedisté jsou úžasní. Najdou se mezi nimi ale i poměrně ostří hoši a děvčata. Do svého díla si nenechají vrtat. Pokud se o to někdo pokusí, špatně dopadne.

Editoři internetové encyklopedie podle mých pozorování také chovají trochu jako mravenci nebo Borgové ze Star Treku. Dejme tomu, že by Česko napadli mimozemšťané.

Kvůli výpadku jiných komunikačních kanálů by se generální štáb rozhodl o nich založit článek na Wikipedii. Popsal by v něm, že útočníci mají dvanáct chapadel a živí se lidskými mozky. Vysávají je občanům zaživa z hlav brčky.

Strašidlo z roku 1949

Určitě by se našel nějaký wikipedista, který by k poslednímu tvrzení přidal známou závorku[zdroj?]. Případně by rovnou celou stránku označil pomocí patřičné šablony jako vlastní výzkum. Ten, jak známo, na Wikipedii být nesmí. Proto by některý z dalších editorů navrhl smazání celého hesla. Zábavná povaha wikipedistů se ukázala i v případě Leninových sadů.

Jde o článek na české Wikipedii, kterého jsem si před časem všiml. Označuje území na břehu řeky Malše v Českých Budějovicích. Svůj bizarní název dostalo v roce 1949.

Podle některých wikipedistů stále platí. Jen se na něj zapomnělo. Součástí tohoto území by měl být o něco menší pruh zeleně, označovaný jako Park Dukelská.

České Budějovice pořádají každý rok akci, umožňující občanům navrhnout prostřednictvím speciálního webu vylepšení města. Jelikož k těmto občanům patřím, pokusil jsem na něm nabídnout přejmenování Leninových sadů.

Město můj návrh zamítlo. Záležitost mi připadala natolik absurdní, že jsem o ní napsal do Lidovek. V reakci se mi ozval Petr Lamač z městského oddělení vnějších vztahů.

Vyjádření radnice

Ve svém emailu tvrdil, že Leninovy sady na území města nejsou. Odvolával se přitom na šéfa místního archivu Daniela Kováře. O práce stejného gentlemana, evidentně největšího znalce Leninových sadů v celém vesmíru, se paradoxně opírají i wikipedisté obhajující jejich existenci. Navrhl jsem panu Lamačovi, ať sežene k tématu nějaký text, který by se dal publikovat v názorové rubrice. Souhlasil.

Čekal jsem, že osloví přímo zmíněného Daniela Kováře, který záležitost vyjasní. Dopadlo to ale jinak. Přišel článek, který se z velké části shodoval s původním emailem. Tentokrát ho ovšem podepsala budějovická primátorka Dagmar Škodová-Parmová.

Každopádně jsme ho vydali. Argumenty v něm mi připadaly dost chabé. Přesto jsem na něj upozornil wikipedisty na diskuzní stránce k příslušnému heslu. Napsal jsem, že by si možná zasloužilo přejmenování.

Odpověděl mi uživatel Xth-Floor. Tvrzení radnice jsou podle něj zmatečná. Z textu se nedá poznat, co jediný opravdový odborník na Leninovy sady, Daniel Kovář, říká. Heslo proto zůstalo, jak bylo.

Článek na iDNESu

No dobrá, řekl jsem si. Asi by bylo fajn se šéfa archivu zeptat. Sám ale o podobných věcech nepíšu. Kontaktoval jsem proto vedoucího jihočeské redakce Mladé fronty DNES Lukáše Marka. (Lidovky i Mladá fronta mají stejného vydavatele.) Navrhl jsem mu, aby s kolegy napsali do novin, jak se park doopravdy jmenuje. Souhlasil. Jen prý měli D. Kováře nedávno. Leninovy sady proto musí počkat.