Životní styl lenochodů má velmi blízko k absolutní dokonalosti. Devadesát procent svého času tráví nehybně zavěšení ve větvích stromů. Relaxují. Pokud se přece jen rozhodnou pohnout, vystačí si s rychlostmi okolo čtyř metrů za minutu. V případě potřeby dokážou zrychlit na čtyři a půl. Přemísťují se však jen, když je to opravdu nutné. Mají malé mozky. Řešení složitých otázek typu podstaty vědomí, existence svobodné vůle nebo problému lichých ponožek je zcela míjí.
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Jedno z mála zpestření poklidného životního programu lenochodů činí výpravy na záchod. Absolvují je podle druhu zhruba jednou za osm dní. Musí kvůli tomu slézt ze svého stromu. Výsledné dílo obvykle pečlivě zahrabou.
Pobyt mimo větve je pro ně nebezpečný. Vystavují se riziku, že je někdo nebo něco sežere. Proč záležitost neřeší jiným, jednodušším způsobem, je předmětem intenzivních diskuzí zoologů. Zatím však stále probíhají, aniž se podařilo dosáhnout shody.
Hlavně se nevysílit
Lenochodi si v mnoha jazycích vysloužili pojmenování související se zahálčivosti, pohodlností, nechutí k práci a tak podobně. Anglicky se lenochod řekne sloth, což zároveň znamená i lenost. Němci jim říkají Faultier, tedy něco jako líné zvíře. Ve francouzštině je lenochod paresseux, což je opět zároveň i lenoch. Španělské označení perezoso zní velmi podobné. Znamená zase zhruba to samé. Původ českého pojmenování je rovněž všem jasný.
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Zdání však může klamat. Životní styl lenochodů je poměrně náročný. Jeho alfa i omegu tvoří neustálé šetření silami. Podivní živočichové mají kvůli němu spoustu zajímavých přizpůsobení.
Aby lenochodi mohli být opravdu líní, musí si vystačit s velmi malým množstvím energie. Jejich základní metabolický výdej je proti jiným savcům stejné velikosti poloviční. Podle okolností mohou mít tělesnou teplotu řízenou jak vlastními fyziologickými procesy, tak vnějším prostředím.
Tělo lenochodů se skládá jen asi z pětadvaceti až třiceti procent svalové hmoty. Střední hodnota u ostatních savců je přitom okolo čtyřiceti až pětačtyřiceti. Přední tlapky lenochodů jsou však neobvykle silné.
Například u lenochoda hnědého tvoří svalová hmota každé z nich asi 5,1 procenta hmotnosti zvířete. V případě blízce příbuzných pásovců jsou to asi tři procenta.
Svaly lenochodů jsou navíc speciálně uzpůsobené dlouhému visení. Podat některému z těchto živočichů ruku může být riskantní. Mají totiž velmi silný stisk.
Kolekce skákajících genů
Ještě nedávno žili na naší planetě lenochodi velikosti dnešních slonů. Svůj čas trávili na zemi. Existoval i jeden rod obývající mořské pobřeží a živící se mořskou travou. Také současní lenochodi jsou výborní plavci. Všechny dnešní druhy jsou ovšem stromové. Dělí se do dvou skupin, označovaných podle počtu prstů na předních tlapkách jako dvouprstí a tříprstí.
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Jsou navzájem poměrně málo příbuzní. Jejich poslední společný předek žil někdy před osmadvaceti až třiceti miliony let. Zoologové jsou přesvědčení, že dvouprstí a tříprstí lenochodi si vyvinuli většinu výše popsaných adaptací nezávisle na sobě.
Nově se však zdá, že alespoň ta nejdůležitější z nich mohla mít společný základ. Lenochodi k ní mohli přijít náhodou. Jejich schopnost šetřit energií jim pravděpodobně propůjčila jedinečná kolekce tzv. skákajících genů.
Jde o krátké úseky DNA schopné se v genomu kopírovat z místa na místo. Mnohé z nich se chovají podobně jako viry. Mohly by proto s nimi mít i společný původ. Velmi často působí jako zbytečná přítěž. Občas ale dělají i něco užitečného.
Měl by to být i případ lenochodů. Část původně skákajících genů v jejich dědičné informaci ovlivňuje fungování mitochondrií. Jsou to maličké struktury uvnitř buněk, v nichž probíhá dýchání. I další geny z lenochodí sbírky souvisí s metabolismem. Obojí je pro spořivý styl života klíčové.
Úseky DNA, které pomalý život dnešních lenochodů umožnily, jsou podle odhadu vědců navíc opravdu staré zhruba třicet milionů let. Celé to tak dává smysl. Pokud byste se proto chtěli po vzoru lenochodů zařídit, budete to mít těžké. Mají před vámi velký náskok. Zkusit to ale můžete.