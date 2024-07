Lesk a bída ruských výsadkářů. Proč s nimi Moskva lepí každou díru na frontě?

Takové použití samostatných vojenských útvarů je velmi nestandardní. Příručky nás učí, že pluk tvoří základní taktický celek (na rozdíl od vyšších celků jako je divize, či nižších jako je prapor či rota) – používat ho současně na několika místech tak nedává příliš smysl. Mohli bychom dokonce říci, že je to ukázkově „netaktické“. Už jen starší název pluku „regiment“ nám napoví proč – pochází z latinského regere, tedy řídit. To, co je současně na několika místech, se prokazatelně řídí obtížněji, než to, co je pohromadě.