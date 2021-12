Let’s Go Webb aneb Tmel Západu. Do vesmíru vyletěl dosud nejvyspělejší přístroj

Když reportérka zpovídala automobilového závodníka Brandona Browna a v pozadí byly jasně slyšet výkřiky „Fuck Joe Biden“, ona sama to do kamery interpretovala jako „Let’s Go Brandon“, aby televizní diváci netápali, že.

Tato verze se ujala a ilustruje barikádu ve společnosti. Problém není v tom, že kóduje vulgaritu. Ta je už rozšířená. Když nastoupil do Bílého domu prezident Trump a na protestu ve Washingtonu volala zpěvačka Madonna do mikrofonu „Fuck You!“, až se ulice třásly, jaksi to nevadilo, neboť terčem byl Trump. Je-li však terčem Joe Biden, vadí i kódovaná forma.