Macron a hrdost s modrou knížkou. Kolos na jaderný pohon potvrdí Francii ve výsostném klubu

Minulou středu proběhla ve francouzské Bretani jedna velká sláva. Prezident republiky oznámil, že jeho země zahajuje výstavbu nové letadlové lodi s jaderným pohonem. Avšak není to výsledek jeho osobní iniciativy, je to nová etapa v rámci dlouhodobé trajektorie vývoje francouzských jaderných zbraní.
Země galského kohouta má tyto zbraně už od dob svého velkého prezidenta, kterým byl hrdina protinacistického odboje a zakladatel V. republiky Charles de Gaulle. A jeho jméno nese i jiná letadlová loď, která je v operačním nasazení už čtvrt století. Ale bohužel nic netrvá věčně, i letadlovým lodím jednou skončí životnost, a tak se musí včas připravit náhrada. Ta bude slavnostně spuštěna na vodu v roce 2038. Sám jsem na počátku 90. let v Toulonu zažil smutný pohled na odstavenou loď Clemenceau, předchůdkyni té současné. Ale i tady platí známé krédo: staré-li zašlo, novému zdar!
Především platí, že letadlová loď je nesmírně prestižní zbraňový systém. Ve světě jich je docela dost, ale jen dvě země mají tyto lodě na jaderný pohon, které nesou strategické bombardéry s jadernými zbraněmi, což jsou samy o sobě zbraně strategického charakteru a určení, protože mohou zasazovat ničivé údery na kterémkoli místě na světě. Těmi zeměmi jsou USA a Francie. To znamená, že země galského kohouta si drží a dále zdokonaluje členství v mimořádně úzkém a výsostném klubu.
Samotná výstavba takové lodi vyžaduje velice silnou ekonomiku a bohatství, ze kterého se pak platí její vývoj, výroba a nakonec i provoz. Dalším nezbytným předpokladem je špičková technologická a průmyslová základna obrany. Tu tvoří spousta předních inženýrů, konstruktérů, designérů, elektrotechniků a specialistů na vyzbrojování. A v konkrétním případě Francie na samém počátku muselo být odvážné strategické rozhodnutí. To nemohl přijmout a zaštítit nikdo jiný než výše vzpomínaný politický a strategický velikán Charles de Gaulle.
Právě proto současná loď nese jeho jméno a její nástupkyně ponese název Svobodná Francie. Tedy znovu odkaz na de Gaulla a jím založené vojsko, které v památném roce 1944 osvobozovalo velkou část Francie včetně hlavního města. To si ostatně vymínil sám de Gaulle, který neváhal Eisenhowerovi a Churchillovi říci: pánové, velitele první divize Svobodných Francouzů (byl to generál, později maršál Leclerc) jsem vám jenom půjčil, jinak patří Francii a spadá pod moje velení!
Loď nesoucí tento čestný název bude pořádným kolosem: bude 310 metrů dlouhá, bude mít celkovou nosnost 80 000 tun, což je téměř dvojnásobek její předchůdkyně. Její pohon obstarají dva jaderné reaktory. Ponese i spoustu dronů a nejmodernějších systémů radioelektronického boje. Její posádku bude tvořit 2 000 profesionálních námořníků.
Pokud jde o současného prezidenta Emmanuela Macrona, ten si to všechno užil s náležitou okázalostí a pýchou. Znovu si vychutnal slávu vrchního velitele francouzských ozbrojených sil. Pro člověka, kterému všichni říkají Jupiter, to byly opojné chvíle, kdy mu salutovali a hlášení podávali admirálové, generálové, náčelník generálního štábu i náčelníci štábu všech tří druhů ozbrojených sil. Přitom samotný Macron je prvním francouzským prezidentem, který nikdy nebyl na vojně a nikdy nenosil vojenskou uniformu. To je velký kontrast s takovými prezidenty, jakými byli plukovníci v záloze Georges Pompidou, Valéry Giscard d’Estaing a Jacques Chirac, které vojáci měli ve velké úctě.
O to víc je potřeba ocenit profesionalitu francouzské generality, která Emmanuelu Macronovi i tak prokazuje náležitou úctu, i napříč „vroubku“, který si u nich udělal hned na počátku své prezidentské kariéry, v předvečer státního svátku v roce 2017. Tehdy velice neomaleně a povýšenecky urazil jejich nejvyššího šéfa, kterým byl tehdy armádní generál Pierre de Villiers, velitel mnoha misí v zahraničí a nesmírně uznávaný nadřízený, jehož následná kniha nazvaná Služba vlasti měla celkem čtyři dotisky.
Poslední parádemarš
Macron při představování koncepce nové letadlové lodi znovu vysvětlil svoji doktrinální triádu. Tvrdí, že země, která chce být bezpečná, musí být natolik vojensky silná, aby se jí ostatní báli. A to si vyžaduje velké a neochabující úsilí. On sám již za rok končí, čeká ho už jenom jedna přehlídka na státní svátek 14. července letošního roku. Tu další bude dělat už jeho nástupce, nebo snad nástupkyně? Každopádně platí, že prezidenti přicházejí a odcházejí, ovšem ctižádost Francie a jejích ozbrojených sil přetrvává.
A právě nová loď je jedním z jejích naprosto nejvyšších symbolů. Srovnávat se s ní mohou jen jaderné ponorky a nadzvukový strategický letoun Rafale, kterému francouzští piloti a inženýři s pýchou říkají Jeho vzdušná Výsost. Vše ostatní včetně tanků, raket, děl je až na nižším hodnotovém a prestižním stupni. Francouzští námořníci se tedy mohou těšit, že ti mladší z nich, a hlavně pak jejich nástupci za dvanáct let dostanou systém, na kterém bude ctí sloužit a přispívat k ochraně zájmů jejich země.