V některých oblastech ano. Nebude například možné účtovat poplatek za to, aby malé děti seděly v letadle vedle svých rodičů. Mimochodem, kdyby vedle rodičů neseděly, mohl by to být v případě nouzového přistání problém, protože kdo by se o ně postaral? Cestující si budou moci vždy vzít na palubu jedno malé zavazadlo, nepůjde na konci objednávky letenky požadovat příplatek za samotnou platbu a letecké společnosti budou muset uznávat i vytištěné letenky místo toho, aby nutili cestující používat své speciální aplikace.
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Jiné to ovšem bude, pokud jde o ceny letenek. Předpis má pomoci cestujícím snadno srovnat ceny letenek v různých srovnávačích, kde se mají uvádět ceny i s příručním zavazadlem v podstatě jednotného rozměru. Pokud někdo bude cestovat bez příručního zavazadla, může se ho vzdát, a získat nižší cenu. To samozřejmě zakázáno není.
Nevyřčeným cílem je umožnit lidem nejen srovnání cen, ale tím přirozeně i výběr té nejnižší nabídky. Jde to přímo proti zájmům aerolinek. Ty se totiž snaží, aby každý zákazník zaplatil co nejvyšší cenu, kterou je ještě schopen a ochoten zaplatit. Říká se tomu cenová diskriminace a používá se v mnoha odvětvích.
Létání coby spotřební zboží
Právě tím, že aerolinky zavádějí složité podmínky a komplikovaně počítají cenu, rozdělují zákazníky do různých skupin. Ti, kteří se o cenu až tolik nezajímají nebo je jejich čas drahý, zaplatí více. Ti, kteří si dají práci a hledají, v čem jsou háčky, mohou zaplatit méně. Problém nastává ve chvíli, kdy se z produktu stane víceméně spotřební zboží. S létáním se to totiž stalo.
Lidé už nemají čas probírat desítky složitých nabídek a nevyplatí se jim to, podobně jako by se jim nevyplatilo zkoumat při každém nákupu housek nebo mléka všechny cenové varianty. Najednou pak platí všichni nebo téměř všichni více a přitom mají pocit, že byli podvedeni. A pak volají po regulaci. Která nakonec může usnadnit život všem a zvýšit i poptávku a tím vytvořit aerolinkám nové příležitosti na trhu.
Ale prodávat letenky jako normalizovaný produkt, jako housky, jak už bylo řečeno, není současný trend. Tendencí je naopak u levných aerolinek ušít každému cenu na míru, například za pomoci umělé inteligence. Podle toho, jak člověk nakupuje letenky, z jakého zařízení, kdy a co hledá, jak je starý a také za pomoci různých zpočátku neviditelných příplatků.
Aerolinky se tak budou snažit vyhnout používání vlastních i cizích vyhledávačů cen a nabízet letenky přímo. S individuální nesouměřitelnou neporovnatelnou cenou a za použití různých triků. Možná dobrou snahou o regulace dojde naopak ke zdražení některých levných letenek.
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Anebo také ne. Znamená to totiž vyšší výdaje na reklamu, aby lidé chodili přímo na stránky jednotlivých společností a kupovali letenky bez prostředníků. A ani reklama nemusí zabrat. Nakonec se může taková strategie obrátit proti samotným aerolinkám. Výsledek teprve uvidíme.
Nadějí je, že momentálně aerolinky ve svých snahách získat co nejvíc peněz z kapes zákazníků často přestřelují. Původně totiž změnu podmínek pro pasažéry žádaly samy aerolinky s tím, že chtěly snížit vyplácení kompenzací za zrušené a zpožděné lety. Politikům se moc nechtělo toto téma otvírat. Ale když ho otevřeli, postavili se proti aerolinkám a dopadlo to tak, jak to dopadlo. Kompenzace zůstaly a cestující získali další práva. Podobně to nakonec může dopadnout i v případě, pokud se levní dopravci pokusí „odrbat“ cestující jinou cestou.