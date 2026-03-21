Poslední bašta zdravého rozumu? Spíš festival hysterických zkratek aneb Proč nepůjdu na Letnou

Petr Kolman
Úhel pohledu   10:30
Člověk by skoro uvěřil, že když se jde „na Letnou za svobodu“, tak se automaticky ocitá na barikádě roku 1989. Stačí pár silných slov, trocha patosu a především dostatečně nafouknutý strašák. A přesně to předvádí svolavatelé akce – učebnicový příklad, jak zaměnit politický názor za apokalypsu.
Demonstrace za nezávislost justice a lepší vládu, kterou na pražské Letné pořádá iniciativa Milion chvilek pro demokracii. (23. června 2019) | foto:  Petr Topič, MAFRA

„Letenští“ totiž neváhají na sítích tvrdit, že se nacházíme téměř na prahu „totáče“, že nám hrozí „nová StB“ a že se snad už balíme „pod Rusko“. To všechno bez elementární snahy o argumentaci – zato s mimořádnou chutí pracovat s emocemi a strachem. A nikoliv poprvé.

Demokracie podle megafonu

Základní paradox je odzbrojující: „Chvilkaři z Letné“ vyzývají k obraně demokracie tím, že ji líčí jako systém, který už vlastně neexistuje. Jinými slovy – běžte demonstrovat, protože žijete v nesvobodě. Ideálně veřejně, nahlas a bez překážek. Ano, ta ironie by se dala krájet.

Demokracie totiž není stav permanentního nadšení z vlády. Je to systém, kde se střídají názory, vlády i frustrace. Ale ve chvilkařském podání je každá vláda, která se jim nelíbí, rovnou krokem k totalitě.

Je Letná měřítkem protestu? Víc než o čísla jde o to, zda dorazí i jiné sociální skupiny

Argumentace? Stačí pocit

Mikuláš M. a jeho parta opakovaně operuje s oblíbenou figurou: „je to přece jasné každému“. Jenže právě to je varovný signál. Jakmile se rezignuje na fakta a nahradí je dojmy, vzniká ideologická mlha, ve které se dá tvrdit cokoliv.

Například že stát směřuje k potlačení svobody, aniž by bylo řečeno jak, kdy a čím konkrétně. Nebo že hrozí jakási novodobá StB – bez jakéhokoli institucionálního či právního podkladu. Takové výroky nejsou analýzou. Jsou to nálepky. A nálepky mají jednu vlastnost: dobře se křičí na náměstí, ale špatně obstojí při přemýšlení.

Letná jako terapie

Ve skutečnosti chystaná monstrózní akce neříká nic nového o politice. Říká hodně o emocích organizátorů (ať již těch viditelných, tak i těch skrytých, tahajících za nitky v zákulisí). Letná zde nefunguje jako prostor pro občanskou debatu, ale jako psychologická úleva: místo, kde se frustrace promění v pocit morální převahy.

„My jsme ti, kdo brání svobodu.“
„Oni jsou ti, kdo ji ničí.“

Bude sobotní demonstrace kritikou vlády, nebo jen srazem vyděšených?

Hotovo. Svět rozdělen, myšlení ukončeno.

Když se z historie stane rekvizita

Jak jsem již naznačil výše, nejproblematičtější je lehkovážné zacházení s pojmy jako totalita, konec svobody nebo StB. Tyto pojmy mají v českém kontextu konkrétní historickou váhu – spojenou s represí, perzekucí a reálným strachem. Používat je jako marketingový slogan pro současnou politickou nespokojenost není odvážné. Je to intelektuálně líné a vůči minulosti neuctivé.

Závěrem: prosím, méně patosu, více rozumu

Chodit na demonstrace je legitimní. Ostatně je to i naše nezadatelné ústavní právo. Nesouhlasit s vládou je normální. Ale tvrdit, že žijeme na prahu totality, zatímco svobodně publikujeme, demonstrujeme a volíme, vyžaduje buď mimořádnou dávku cynismu, nebo absenci reality.

Letná v březnu 2026 je ukázkou toho, jak snadno se z občanského postoje může stát karikatura. Stačí k tomu málo: vypnout rozum a zapnout megafon.

